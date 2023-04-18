Депутаты предложили ввести новые льготы для защитников нашей страны

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В Государственной думе России подготовили законопроект об отмене транспортного налога для участников спецоперации. Документ отправлен на рассмотрение в правительство РФ.

Согласно проекту документа, участники СВО не будут оплачивать ежегодный налог на машины с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, а также на моторные лодки мощностью до 20 лошадиных сил, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 35 лошадиных сил. При этом если у бойца есть более трех детей, то он не будет платить налоги на транспортные средства любой мощности.

В Госдуме сообщили, что такая льгота уже действует в нескольких регионах России, например в Самарской области и Республике Бурятия. Но 1-й заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев считает, что каждый из тех, кто сегодня защищает нашу Родину от националистов, вне зависимости от места проживания, имеет право претендовать на отмену налога.

— Каждый из них должен знать, что его будущее и будущее его детей гарантировано, — утверждает Дмитрий Гусев. — Поэтому мы начали с разработки московского стандарта мобилизованного еще в декабре 2022 года. И сразу стало понятно, что нужен общий для России стандарт участника СВО.

Многие из предложений, озвученных депутатами Госдумы, уже приняты. Например, унифицировано денежное довольствие для бойцов из разных родов войск и регионов России.

— Уместно освободить наших защитников от земельного налога на имущество и НДФЛ, — считает Дмитрий Гусев. — Мобилизованные и их семьи должны получить право бесплатной парковки, а в случае необходимости должны иметь право на бесплатную помощь социального работника.

Также парламентарии уверены, что дети участников спецоперации должны получить право на внеконкурсное зачисление в суворовские училища и бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. А сами участники спецоперации должны иметь право на бесплатное высшее образование.