Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Проще, чем кажется: как выбрать безопасную и качественную муку

Рената Лебедева

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Проще, чем кажется
Общество
Как выбрать безопасную и качественную муку
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На днях специалисты Роскачества опубликовали результаты исследования муки. Оказалось, что в 40 процентах пшеничной муки содержатся пестициды. «Вечерняя Москва» узнала, чем они опасны и на что обращать внимание при покупке этого товара.

Согласно результатам анализов в исследуемой продукции не оказалось возбудителей картофельной болезни: они не погибают при выпечке хлеба и вызывают его бактериальную порчу.

Также отечественная мука не содержит броматы — консервант, который улучшает хлебопекарные свойства.

Однако пестициды нашли почти в половине исследуемых образцов.

— Пестициды используются для защиты сельскохозяйственных растений от различных насекомых — вредителей, — говорит «ВМ» врач Александр Прогудов. — Они попадают в муку из плохо очищенных зерен. Для человека опасны тем, что могут вызвать отравление.

Лучшие и худшие марки

Лучшими марками муки, в которых нет пестицидов, Роскачество признало:

  • «Французская штучка»,
  • «Белый терем»,
  • «ВкусВилл»,
  • «Макфа»,
  • «С. Пудовъ».

А худшими оказались:

  • «Глобус»,
  • «Рязаночка»,
  • «Предпортовая»,
  • «Сокольническая»,
  • «Увелка».

На что обратить внимание

— При выборе муки обращайте внимание на то, где она хранится, — в магазине полки с мукой должны стоять далеко от рыбного отдела. Ведь при влажности мука теряет свои хлебопекарные свойства. Также важно, чтобы мука была в бумажном пакете. Информация о сроке годности, производителе, составе, условиях хранения должна быть прописана максимально четко, — рассказала «ВМ» сотрудник одной из пищевых столичных лабораторий Олеся Горелова.

Также не стоит закупать муку впрок, так как ее срок годности — три месяца.

Как проверить

В домашних условиях муку можно проверить так:

  • насыпать ее в стакан,
  • налить туда воды
  • если мука сохранит белый или кремовый цвет, она качественная
  • если появятся красноватые или голубоватые примеси, то перед вами некачественный продукт.

Виктория Безнебеев, врач-диетолог:

— Пользы для организма от муки высшего сорта нет. Если хотите получить полезные витамины и минералы, то лучше приглядеться к муке второго сорта, которая, в отличие от первой, не полностью очищена от зерновых оболочек. В любом случае мучным злоупотреблять не следует.

Здоровье пестициды Роскачество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте