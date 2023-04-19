Проще, чем кажется: как выбрать безопасную и качественную муку
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На днях специалисты Роскачества опубликовали результаты исследования муки. Оказалось, что в 40 процентах пшеничной муки содержатся пестициды. «Вечерняя Москва» узнала, чем они опасны и на что обращать внимание при покупке этого товара.
Согласно результатам анализов в исследуемой продукции не оказалось возбудителей картофельной болезни: они не погибают при выпечке хлеба и вызывают его бактериальную порчу.
Также отечественная мука не содержит броматы — консервант, который улучшает хлебопекарные свойства.
Однако пестициды нашли почти в половине исследуемых образцов.
— Пестициды используются для защиты сельскохозяйственных растений от различных насекомых — вредителей, — говорит «ВМ» врач Александр Прогудов. — Они попадают в муку из плохо очищенных зерен. Для человека опасны тем, что могут вызвать отравление.
Лучшие и худшие марки
Лучшими марками муки, в которых нет пестицидов, Роскачество признало:
- «Французская штучка»,
- «Белый терем»,
- «ВкусВилл»,
- «Макфа»,
- «С. Пудовъ».
А худшими оказались:
- «Глобус»,
- «Рязаночка»,
- «Предпортовая»,
- «Сокольническая»,
- «Увелка».
На что обратить внимание
— При выборе муки обращайте внимание на то, где она хранится, — в магазине полки с мукой должны стоять далеко от рыбного отдела. Ведь при влажности мука теряет свои хлебопекарные свойства. Также важно, чтобы мука была в бумажном пакете. Информация о сроке годности, производителе, составе, условиях хранения должна быть прописана максимально четко, — рассказала «ВМ» сотрудник одной из пищевых столичных лабораторий Олеся Горелова.
Также не стоит закупать муку впрок, так как ее срок годности — три месяца.
Как проверить
В домашних условиях муку можно проверить так:
- насыпать ее в стакан,
- налить туда воды
- если мука сохранит белый или кремовый цвет, она качественная
- если появятся красноватые или голубоватые примеси, то перед вами некачественный продукт.
Виктория Безнебеев, врач-диетолог:
— Пользы для организма от муки высшего сорта нет. Если хотите получить полезные витамины и минералы, то лучше приглядеться к муке второго сорта, которая, в отличие от первой, не полностью очищена от зерновых оболочек. В любом случае мучным злоупотреблять не следует.