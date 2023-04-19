Как выбрать безопасную и качественную муку

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На днях специалисты Роскачества опубликовали результаты исследования муки. Оказалось, что в 40 процентах пшеничной муки содержатся пестициды. «Вечерняя Москва» узнала, чем они опасны и на что обращать внимание при покупке этого товара.

Согласно результатам анализов в исследуемой продукции не оказалось возбудителей картофельной болезни: они не погибают при выпечке хлеба и вызывают его бактериальную порчу.

Также отечественная мука не содержит броматы — консервант, который улучшает хлебопекарные свойства.

Однако пестициды нашли почти в половине исследуемых образцов.

— Пестициды используются для защиты сельскохозяйственных растений от различных насекомых — вредителей, — говорит «ВМ» врач Александр Прогудов. — Они попадают в муку из плохо очищенных зерен. Для человека опасны тем, что могут вызвать отравление.

Лучшие и худшие марки

Лучшими марками муки, в которых нет пестицидов, Роскачество признало:

«Французская штучка»,

«Белый терем»,

«ВкусВилл»,

«Макфа»,

«С. Пудовъ».

А худшими оказались:

«Глобус»,

«Рязаночка»,

«Предпортовая»,

«Сокольническая»,

«Увелка».

На что обратить внимание

— При выборе муки обращайте внимание на то, где она хранится, — в магазине полки с мукой должны стоять далеко от рыбного отдела. Ведь при влажности мука теряет свои хлебопекарные свойства. Также важно, чтобы мука была в бумажном пакете. Информация о сроке годности, производителе, составе, условиях хранения должна быть прописана максимально четко, — рассказала «ВМ» сотрудник одной из пищевых столичных лабораторий Олеся Горелова.

Также не стоит закупать муку впрок, так как ее срок годности — три месяца.

Как проверить

В домашних условиях муку можно проверить так:

насыпать ее в стакан,

налить туда воды

если мука сохранит белый или кремовый цвет, она качественная

если появятся красноватые или голубоватые примеси, то перед вами некачественный продукт.

Виктория Безнебеев, врач-диетолог:

— Пользы для организма от муки высшего сорта нет. Если хотите получить полезные витамины и минералы, то лучше приглядеться к муке второго сорта, которая, в отличие от первой, не полностью очищена от зерновых оболочек. В любом случае мучным злоупотреблять не следует.