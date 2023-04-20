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Приметы и советы

Ляйсан Утяшева показала, как быстро приготовить необычный десерт

Елена Бодриенко
Общество
Ляйсан Утяшева показала, как быстро приготовить необычный десерт
Фото: ТС «Пятерочка»

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, а ныне — актриса, телеведущая и пропагандист здорового образа жизни Ляйсан Утяшева в очередной раз доказала: талантливый человек талантлив во всем. На кулинарном мастер-классе, организованном торговой сетью «Пятерочка», звезда приготовила оригинальный десерт из батата.

В словосочетании «сладкий картофель», как еще именуют батат, большинство людей делают упор на слово «картофель». И то, что из него можно приготовить десерт, для многих явилось полной неожиданностью. Даже ассистировавший Ляйсан Утяшевой бренд-шеф проекта Food.ru Сергей Кузнецов признался, что раньше в качестве основы для десерта батат не рассматривал. Но запеченный с кокосовым маслом, финиками, корицей, лимонным соком и цедрой сладкий картофель получился невероятно вкусным, а приготовить такое блюдо, как выяснилось, быстро и просто.

— Все, что я готовлю, в основном делается быстро, — поделилась Ляйсан Утяшева. — Мы в семье используем такой десерт вместо чипсов. И, в отличие от них, это не приносит вреда.

Амбассадор акции «Пятерочки» «Звезды вашей кухни» рассказала, что полюбила готовку после того, как осознала себя мамой. К тому же ей очень хотелось удивить своими кулинарными талантами мужа Павла Волю.

— Готовить для любимой семьи — это наивысшая форма наслаждения, — призналась Ляйсан.

При этом врожденная склонность к полноте, в которую сложно поверить, глядя на ее стройную и подтянутую фигуру, вынуждает звезду соблюдать диету. Но к ограничениям Ляйсан привыкла. Ей не раз приходилось приводить себя в форму. Сначала когда родилась дочка, и она поправилась на 18 килограммов. А затем появился на свет сын, и звезда художественной гимнастики прибавила в весе аж 32 кило. Во многом помогли отказ от сахара и интервальная диета.

А чтобы поддерживать хорошую форму, не обязательно истязать себя жесткими ограничениями.

— Я очень люблю манты и вареную картошку. Но это, конечно, еда не на каждый день. Или мой любимый торт «Наполеон» — могу позволить себе его раз в две недели, без всякого ущерба, — поделилась Ляйсан.

И даже фастфуд, к которому звезда в принципе относится крайне отрицательно, она тоже может попробовать, если душа требует.

К слову сказать, десерт, который приготовила Ляйсан Утяшева на мастер-классе, был намного лучше любого сладкого блюда. Мнения дегустаторов разделились: кто-то сравнивал его с запеченным яблоком, кто-то — с грушей, кто-то — с персиком. Но то, что это очень вкусно, признали все.

Рецепт десерта из батата от Ляйсан Утяшевой:

2 клубня батата;

кокосовое масло;

органический заменитель сахара;

финики;

корица;

сок лимона;

цедра лимона;

щепотка соли.

Батат нарезать кружочками шириной около 1 сантиметра. Противень застелить пергаментом, смазать растопленным кокосовым маслом. Уложить батат, снова смазать маслом. Посолить. Часть масла соединить с заменителем сахара. Смесью смазать батат и поставить запекаться на 10 минут при температуре 200 градусов. Мелко нарезать финики, смешать с корицей, соком и цедрой лимона. Смесь выложить на подзапеченный батат и запекать еще 10 минут. Дать немного остыть и подавать к столу.

Кстати, не только продукты для вкусных и здоровых блюд, но и набор профессиональных кухонных ножей, необходимых для ваших кулинарных шедевров, можно также приобрести в популярной продуктовой сети «у дома».

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