Чем новые столовые в поездах отличаются от вагонов-ресторанов

По советским стандартам: чем столовые в поездах отличаются от вагонов-ресторанов
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В поездах из Москвы до Крыма в тестовом режиме запустили вагоны-столовые. «Вечерняя Москва» выясняла, чем новые «заведения» отличаются от существующих вагонов-ресторанов.
Зона раздачи блюд — вместо привычной барной стойки вагона-ресторана. Здесь все блюда как на ладони: свежие блинчики, сырники и рисовая каша для тех, кто планирует позавтракать. А к обеду уже готовы наваристый ароматный борщ, свинина по-французски — все с пылу с жару. На витрине — множество салатов: оливье, куриный. Все это можно взять с собой, чтобы пообедать в купе или расположиться за одним из удобных столиков. Одновременно вагон-столовая вмещает 28 пассажиров.
— В меню нет вина и крепкого алкоголя, так что у посетителей нет поводов задерживаться за столиками, — рассказала «ВМ» начальник службы внешних коммуникаций компании-перевозчика Александра Кудрявцева.
Цены в такой столовой примерно в два раза ниже, чем в вагоне-ресторане. Средний чек — 540 рублей с человека. А вот ужин в столовой предлагают выбрать из ресторанного меню. Там средний чек — около тысячи рублей с человека.
— Идея хорошо отражает новый тренд, когда открывают заведения, похожие на советские столовые, — рассказывает эксперт туристической отрасли Игорь Серебряный. — И у москвичей такие заведения пользуются спросом: понравившиеся блюда выбирают на раздаче, ставят на пластиковый поднос. Но главное, чтобы в таких заведениях цены все же и оставались на уровне столовых. Ведь и раньше в таких заведениях все было доступно: за 10 копеек можно было выпить стакан кофе. И я считаю, что вагоны-рестораны вполне можно заменить на столовые в поездах, которые ходят на короткие расстояние. Например на рейсах из Москвы в Санкт-Петербург. Это было бы удобнее для многих пассажиров.
По словам представителей компании-перевозчика, новые вагоны-столовые запустят на маршруте Москва — Симферополь с 1 июня. Также составы с таким вагоном будут курсировать до столицы Крыма не только из Москвы, но и из Омска.
Первое, второе и салат
- Каша овсяная или пшенная на молоке от 150 рублей.
- Яичница от 70 рублей.
- Отварное яйцо от 60 рублей.
- Сосиски от 100 рублей за штуку.
- Зеленый горошек от 60 рублей.
- Блины с ветчиной и сыром от 150 рублей.
- Запеканка от 150 рублей.
- Салат мясной от 160 рублей.
- Салат овощной от 120 рублей.
- Витаминный салат от 100 рублей.
- Суп-лапша куриный от 240 рублей.
- Солянка от 260 рублей.
- Тефтели от 210 рублей.
- Пожарская котлета от 170 рублей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Абрамов, председатель Гильдии по туризму и гостиничному бизнесу МТПП:
— С точки зрения пассажиров, это, конечно выгодно. Слово «ресторан» поднимает планку до уровня определенного чека. А когда говорят «столовая», то подразумевается, что люди будут туда заходить, чтобы перекусить. И это удобно тем, кто хочет выпить в поезде не чашку капучино, а стакан растворимого кофе. Кстати в США первые вагоны-столовые появились в 1872 году. С 1880-х годов они стали распространяться и в Европе. В России новинка появилась на международных маршрутах лишь в 1896 году.