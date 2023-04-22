Чем новые столовые в поездах отличаются от вагонов-ресторанов

Вагон-столовая в поезде, следующем из Москвы в Симферополь / Фото: Пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

В поездах из Москвы до Крыма в тестовом режиме запустили вагоны-столовые. «Вечерняя Москва» выясняла, чем новые «заведения» отличаются от существующих вагонов-ресторанов.

Зона раздачи блюд — вместо привычной барной стойки вагона-ресторана. Здесь все блюда как на ладони: свежие блинчики, сырники и рисовая каша для тех, кто планирует позавтракать. А к обеду уже готовы наваристый ароматный борщ, свинина по-французски — все с пылу с жару. На витрине — множество салатов: оливье, куриный. Все это можно взять с собой, чтобы пообедать в купе или расположиться за одним из удобных столиков. Одновременно вагон-столовая вмещает 28 пассажиров.

— В меню нет вина и крепкого алкоголя, так что у посетителей нет поводов задерживаться за столиками, — рассказала «ВМ» начальник службы внешних коммуникаций компании-перевозчика Александра Кудрявцева.

Цены в такой столовой примерно в два раза ниже, чем в вагоне-ресторане. Средний чек — 540 рублей с человека. А вот ужин в столовой предлагают выбрать из ресторанного меню. Там средний чек — около тысячи рублей с человека.

— Идея хорошо отражает новый тренд, когда открывают заведения, похожие на советские столовые, — рассказывает эксперт туристической отрасли Игорь Серебряный. — И у москвичей такие заведения пользуются спросом: понравившиеся блюда выбирают на раздаче, ставят на пластиковый поднос. Но главное, чтобы в таких заведениях цены все же и оставались на уровне столовых. Ведь и раньше в таких заведениях все было доступно: за 10 копеек можно было выпить стакан кофе. И я считаю, что вагоны-рестораны вполне можно заменить на столовые в поездах, которые ходят на короткие расстояние. Например на рейсах из Москвы в Санкт-Петербург. Это было бы удобнее для многих пассажиров.

По словам представителей компании-перевозчика, новые вагоны-столовые запустят на маршруте Москва — Симферополь с 1 июня. Также составы с таким вагоном будут курсировать до столицы Крыма не только из Москвы, но и из Омска.

Первое, второе и салат

Каша овсяная или пшенная на молоке от 150 рублей.

Яичница от 70 рублей.

Отварное яйцо от 60 рублей.

Сосиски от 100 рублей за штуку.

Зеленый горошек от 60 рублей.

Блины с ветчиной и сыром от 150 рублей.

Запеканка от 150 рублей.

Салат мясной от 160 рублей.

Салат овощной от 120 рублей.

Витаминный салат от 100 рублей.

Суп-лапша куриный от 240 рублей.

Солянка от 260 рублей.

Тефтели от 210 рублей.

Пожарская котлета от 170 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Абрамов, председатель Гильдии по туризму и гостиничному бизнесу МТПП:

— С точки зрения пассажиров, это, конечно выгодно. Слово «ресторан» поднимает планку до уровня определенного чека. А когда говорят «столовая», то подразумевается, что люди будут туда заходить, чтобы перекусить. И это удобно тем, кто хочет выпить в поезде не чашку капучино, а стакан растворимого кофе. Кстати в США первые вагоны-столовые появились в 1872 году. С 1880-х годов они стали распространяться и в Европе. В России новинка появилась на международных маршрутах лишь в 1896 году.