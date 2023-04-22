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Приметы и советы

По советским стандартам: чем столовые в поездах отличаются от вагонов-ресторанов

Дмитрий Толкачев
Денис Власенко

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Чем новые столовые в поездах отличаются от вагонов-ресторанов
Вагон-столовая в поезде, следующем из Москвы в Симферополь / Фото: Пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

В поездах из Москвы до Крыма в тестовом режиме запустили вагоны-столовые. «Вечерняя Москва» выясняла, чем новые «заведения» отличаются от существующих вагонов-ресторанов.

Зона раздачи блюд — вместо привычной барной стойки вагона-ресторана. Здесь все блюда как на ладони: свежие блинчики, сырники и рисовая каша для тех, кто планирует позавтракать. А к обеду уже готовы наваристый ароматный борщ, свинина по-французски — все с пылу с жару. На витрине — множество салатов: оливье, куриный. Все это можно взять с собой, чтобы пообедать в купе или расположиться за одним из удобных столиков. Одновременно вагон-столовая вмещает 28 пассажиров.

— В меню нет вина и крепкого алкоголя, так что у посетителей нет поводов задерживаться за столиками, — рассказала «ВМ» начальник службы внешних коммуникаций компании-перевозчика Александра Кудрявцева.

Цены в такой столовой примерно в два раза ниже, чем в вагоне-ресторане. Средний чек — 540 рублей с человека. А вот ужин в столовой предлагают выбрать из ресторанного меню. Там средний чек — около тысячи рублей с человека.

— Идея хорошо отражает новый тренд, когда открывают заведения, похожие на советские столовые, — рассказывает эксперт туристической отрасли Игорь Серебряный. — И у москвичей такие заведения пользуются спросом: понравившиеся блюда выбирают на раздаче, ставят на пластиковый поднос. Но главное, чтобы в таких заведениях цены все же и оставались на уровне столовых. Ведь и раньше в таких заведениях все было доступно: за 10 копеек можно было выпить стакан кофе. И я считаю, что вагоны-рестораны вполне можно заменить на столовые в поездах, которые ходят на короткие расстояние. Например на рейсах из Москвы в Санкт-Петербург. Это было бы удобнее для многих пассажиров.

По словам представителей компании-перевозчика, новые вагоны-столовые запустят на маршруте Москва — Симферополь с 1 июня. Также составы с таким вагоном будут курсировать до столицы Крыма не только из Москвы, но и из Омска.

Первое, второе и салат

  • Каша овсяная или пшенная на молоке от 150 рублей.
  • Яичница от 70 рублей.
  • Отварное яйцо от 60 рублей.
  • Сосиски от 100 рублей за штуку.
  • Зеленый горошек от 60 рублей.
  • Блины с ветчиной и сыром от 150 рублей.
  • Запеканка от 150 рублей.
  • Салат мясной от 160 рублей.
  • Салат овощной от 120 рублей.
  • Витаминный салат от 100 рублей.
  • Суп-лапша куриный от 240 рублей.
  • Солянка от 260 рублей.
  • Тефтели от 210 рублей.
  • Пожарская котлета от 170 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Абрамов, председатель Гильдии по туризму и гостиничному бизнесу МТПП:

— С точки зрения пассажиров, это, конечно выгодно. Слово «ресторан» поднимает планку до уровня определенного чека. А когда говорят «столовая», то подразумевается, что люди будут туда заходить, чтобы перекусить. И это удобно тем, кто хочет выпить в поезде не чашку капучино, а стакан растворимого кофе. Кстати в США первые вагоны-столовые появились в 1872 году. С 1880-х годов они стали распространяться и в Европе. В России новинка появилась на международных маршрутах лишь в 1896 году.

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