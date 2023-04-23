«Надежда на жизнь вечную»: что можно и нельзя делать на Радоницу

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25 апреля православные отметят Радоницу. Люди продолжают прославлять Христово Воскресение и поминают усопших близких.

— Храм можно посетить как во вторник с утра, так и в понедельник вечером, после работы. Вечером в понедельник в церкви как раз служится парастас — поминовение усопших по пасхальному чину. А уже во вторник утром идет заупокойная литургия — иногда ее предваряет литургия по пасхальному чину, в общем, здесь допускаются вариации.

— Тогда же, на Радоницу или вечером накануне, следует подать записки об упокоении усопших родных. Поминать можно всех родственников — даже самых дальних.

— После службы полагается посетить могилы близких.

— Если нет возможности посетить церковь или если вы решили помолиться по всем правилам на кладбище, можно провести небольшое богослужение самостоятельно. Например, взять молитвослов, пропеть молитвы за усопших. Также можно почитать Евангелие, например, 16 Зачало от Иоанна. Можно поставить запись заупокойного богослужения и присоединить туда свою молитву, зажечь свечи и лампаду.

— Дома можно устроить небольшую трапезу с блинами и кутьей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Лоргус, протоиерей:

— Христос воскресе — это главное приветствие, главная тема и смысл этих дней. Хочется поделиться этой радостью Воскрешения Спасителя. Не только с живыми, но и с умершими. А умерших у нас в семьях больше, чем живых, — даже если мы не помним их, то мы можем о них молиться. Щедрость пасхальной радости дает христианам силу молиться за умерших особенным образом. По сравнению с Родительской субботой в ноябре традиция Радоницы молодая: ей не более 300–400 лет. И само название к истории христианской церкви прямого отношения не имеет. Однако на территории Российской империи Радоница укоренилась. В отличие от Родительской субботы в Радонице присутствует пасхальная тема, поэтому церковь этот день поминовения развивает и приветствует.

КСТАТИ

Молясь о близких дома, нужно помнить, что заканчиваться богослужение должно тропарем Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ», и теперь каждый из нас имеет надежду на жизнь вечную.

Следи за грачами!

Строгих запретов и предписаний на Радоницу не существует, ведь, по сути дела, это праздничный день. Но есть общие рекомендации.

Не стоит ругаться, ссориться и нервничать. Постарайтесь провести день спокойно.

Можно работать — будний день все-таки, также разрешено заниматься домашним хозяйством.

Категорически не рекомендуется перебарщивать с алкоголем и предаваться буйному веселью. Хотя во время поминальной трапезы допускается выпить немного спиртного.

Радоница — благоприятный день для благотворительности — подачи милостыни и всякого рода пожертвований.

Некоторые священники не рекомендуют поминать усопших на кладбище, оставлять на могилах куличи, яйца, рюмки с алкоголем. Эта практика восходит к древнему языческому прошлому, а православная церковь ее не приветствует. Но большинство батюшек все-таки смотрят на этот народный обычай снисходительно.

На Радоницу не принято играть свадьбы. Однако дни рождения и любые другие личные праздники отмечать не возбраняется.

Есть счастливая примета на Радоницу, которая предвещает теплое и солнечное лето. Выходя из дома, внимательно приглядитесь к тому, что вас окружает: если увидите грачей, лето будет идеальным.

ФАКТ

Раньше на Радоницу готовили отварные куриные яйца, а затем окрашивали их в зеленый и желтый цвета, символизировавшие грусть. Их относили на могилу.