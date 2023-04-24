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Проще, чем кажется: как сэкономить на шашлыках в этом сезоне

Рената Лебедева

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Общество
Как сэкономить на шашлыках
Фото: Unsplash

В преддверии майских праздников «шашлычный набор» подорожал на восемь процентов по сравнению с прошлым годом. «Вечерняя Москва» узнала, как сэкономить на шашлыках.

Средний чек на набор, в который входит:

  • несколько килограммов мяса,
  • базовый мангал,
  • шампуры,
  • угли
  • и розжиг

составляет около 2200 рублей.

Почему изменились цены

В этом году шашлычный сезон в столице открыли недели на две раньше, чем в прошлом. И это несмотря на прохладную погоду.

Отсюда и повышение спроса на шашлычные товары — на 19 процентов, согласно данным от эквайринговых компаний:

  • больше всего в шашлычном наборе подорожали мангалы — их средняя стоимость увеличилась на 34 процента — до 838 рублей,
  • зато подешевело мясо, особенно свинина, за килограмм придется отдать около 199 рублей,
  • остальные товары подорожали на 2–3 процента.

Как сэкономить

Чтобы сэкономить на шашлыке, эксперты рекомендуют:

  • мариновать мясо дома, а не покупать готовое в магазинах — оно обойдется на 50–70 рублей дороже,
  • мангал и шампуры выгоднее брать на ресейл-платформах — многие продают абсолютно новые товары, а цена ниже в 2–3 раза,
  • розжиг и угли можно взять на маркетплейсах; в преддверии майских там продавцы отдают их по привлекательной цене — им просто невыгодно долго держать товар на складах.

Цифра

30 процентов составил рост покупок товаров в категории «к пикнику» на крупных маркетплейсах.

Прямая речь

Виктория Безнебеева, диетолог:

— Сезон шашлыков — самый опасный для нашего желудка из-за отравлений и переедания. Я рекомендую съедать не более 200 граммов шашлыка в день, а тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, лучше от него отказаться. Старайтесь не использовать кетчуп и в качестве гарнира есть свежие овощи.

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