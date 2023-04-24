Куда пойти на майских праздниках в Москве: топ-20 самых интересных событий

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

Театр

«Ничего не бойся, я с тобой»

Когда: весь май, кроме 10 и 22-го

Где: МДМ

Романтический мюзикл с песнями легендарной группы «Секрет» уже завоевал любовь зрителей. Первые 100 спектаклей о молодых обаятельных героях, которые живут и ищут любовь в Ленинграде конца 80-х, прошли с аншлагами, а постановка в театре МДМ стала рекордсменом среди мюзиклов. Для тех, кто еще не посмотрел, майские праздники — идеальный повод сходить на спектакль в духе «Мамма-Миа» и «Ла-Ла Ленд», послушать знакомые песни в новом звучании, погрузиться в атмосферу Ленинграда 80-х годов, смеяться и плакать вместе с героями, а главное — подпевать любимым композициям.

«Три товарища»

Когда: 6 мая

Где: театр «Современник»

На сцене «Современника» постановка, в основу которой легла знаменитая драма Эриха Марии Ремарка. История отсылает нас к жизни Германии рубежа 20–30-х годов ХХ века. Здесь три школьных, а затем и фронтовых товарища вместе работают и предаются воспоминаниям о недавних событиях. Оказавшись на границе двух войн, представители потерянного поколения, живут, любят и с опаской смотрят в будущее. В прочтении Галины Волчек, в отличие от оригинального романа, нет смерти одного из ключевых героев — Патриции — есть только четверо друзей, летящих навстречу переменам и доказывающих, что нет ничего важнее любви.

«Матросская Тишина»

Когда: 7 мая

Где: Театр Олега Табакова

Легендарная постановка, долгое время бывшая главным спектаклем «Табакерки», вновь появилась в репертуаре. Главную роль Абрама Ильича Шварца, как и в 90-е годы, исполняет Владимир Машков. Он сыграл немолодого еврея, семье которого выпало жить в очень сложные и трагические для многих 30-е годы.

Спектакль разделен на три истории разных временных отрезков. В первой части, где освещено постреволюционное время, зритель узнает о жизни Абрама Шварца и его сына скрипача, мечтающего уехать в Москву и найти загадочную улицу Матросская Тишина. Вторая часть пьесы рассказывает о студенчестве Давида в годы НЭПа и о его взаимоотношениях с отцом. Третья же отсылает к событиям Второй мировой войны, где Давид, получивший ранение, вспоминает о своем отце. Герою была уготована трудная, но вместе с тем удивительная судьба, и вот спустя двадцать лет зрители могут вновь увидеть эту историю на сцене.

«1900»

Когда: 1 и 11 мая

Где: Театр им. Ермоловой

Моноспектакль, в котором главную и единственную роль блистательно исполняет Олег Меньшиков. Пианист по имени 1900, как его назвали в соответствии с годом рождения, выступает на океанском лайнере «Вирджиния». Ни разу не сойдя на землю и даже не имея документов, он проживает на лайнере удивительную и яркую жизнь, полную приключений и интересных встреч. Искренняя и трогательная история о таланте, дружбе, творчестве и, конечно, о безмерной любви к музыке. Впервые моноспектакль представили в апреле 2008 года в рамках фестиваля «Черешневый лес».

«Арбенин. Маскарад без слов»

Когда: 7 мая

Где: Театр Сатиры

В основе постановки знаменитый «Маскарад» М. Ю. Лермонтова, однако сложить историю из представленных образов сможет даже тот, кто не знаком с пьесой. Спектакль выделяется необычным форматом: история будет рассказана в уникальном жанре wordless-drama исключительно с помощью пластики тела и выразительности актерской игры. Главный герой в исполнении Максима Аверина попадает в «королевство кривых зеркал». Здесь правда и ложь словно меняются местами, кукловоды становятся марионетками и все пребывают в ловушке своих заблуждений.

Выставки

«Панк-культура. Король и Шут»

Когда: весь май

Где: Винзавод

В Центре современного искусства «Винзавод» проходит выставка «Панк-культура. Король и Шут». Над ее созданием работали авторы выставочных проектов «Виктор Цой. Путь героя» и «Балабанов». Экспозиция состоит из двух выставочных пространств: «Цеха белого» и «Цеха красного».

Первый рассказывает историю ретроспективы панка как явления в музыке, моде и искусстве — от его зарождения в Америке и Англии до трансформации и адаптации в СССР, постсоветской России и наши дни. «Цех красного» знакомит гостей с историей группы «Король и Шут». Посетителям выставки выдаются наушники, которые позволяют погрузиться в атмосферу панка. Каждая остановка у экспоната сопровождается саундтреками ключевых групп и исполнителей жанра, среди которых Sex Pistols, Ramones, The Stooges, «Гражданская оборона», «КИНО», «НАИВ», Lumen, «Король и Шут» и другие.

«Врубель, Васнецов, Бенуа: реклама как искусство»

Когда: 2,4, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 мая

Где: РГБ

Погружение в эпоху, когда о рекламе на телевидении и в интернете еще никто не знал, но при этом уже тогда на людей оказывалось информационное воздействие.

Красочные обертки, которыми производители старались привлечь внимание покупателей, сейчас стали настоящими произведениями искусства. Эксперты отобрали самые показательные и самые неожиданные экспонаты разных видов и жанров изобразительного искусства. Подлинные работы, выполненные по эскизам Альберта Бенуа, Аполлинария и Виктора Васнецовых, Михаила Врубеля, Бориса Кустодиева, расположились даже на шоколадных обертках.

«Диалог во времени и пространстве»

Когда: до 21 мая

Где: ММСИ на Петровке

Выставка познакомит зрителя с работами российских художников ХХ и ХХI веков. Одни создавались в разных городах и даже странах, другие — исключительно на Урале.

На этой выставке подняты важные темы проблемы экологичности, урбанизации, а также вопросы новейшей истории и культурной самоидентификации. Более 120 произведений отражают богатую и разнообразную творческую палитру не только уральских художников, но и творцов со всей России.

«Александр Иванов. На пути к храму»

Когда: до 9 мая

Где: Третьяковская галерея

Эксклюзивная коллекция графических работ Александра Иванова насчитывает более 700 листов и 40 альбомов, которые формируют несколько сменяющих друг друга экспозиций. И каждая из них похожа на самостоятельную мини-выставку, отражающую отношение художника к религиозной живописи.

«Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова»

Когда: до 20 августа

Где: Третьяковская галерея

Здесь собраны 20 наиболее «скандальных» для своего времени работ, которые не только не встретили теплые отзывы профессионального сообщества, но также вызывали споры и даже подвергались травле. Современному зрителю сложно представить, чем «Боярыня Морозова» Сурикова или «Березовая роща» Куинджи могли не понравиться критикам тех лет, однако цель выставки — как раз разобраться и дать ответ на все поставленные вопросы о непринятии произведений искусства.

Сам Третьяков не раз подвергался критике за выбор картин, но всегда утверждал, что истинную оценку его коллекции сможет дать только время.

«Отличники»

Когда: до 21 мая

Где: Музей русского импрессионизма

На выставке собраны работы перспективных учеников петербургской Императорской Академии художеств и Московского училища живописи конца XIX — начала XX. Выпускники, отправившиеся в путешествие по Европе, перенимали опыт зарубежных художников, экспериментировали со стилем, но не забывали уроки мастеров Старого Света.

В итоге посетители выставки могут наблюдать, как классическая традиция живописи сменяется разнообразием модернистских течений в работах Генриха Семирадского, Ивана Айвазовского, Василия Поленова, Ильи Репина и многих других русских художников.

Концерты

«Большой Stand-up концерт»

Когда: почти весь май

Где: пять разных мест (в зависимости от даты)

Вечер настоящей комедии от комиков из StandUp Import. Все в традициях американских вечеров, лайн-ап неизвестен зрителям до конца, но можно точно быть уверенным в одном — выступать будут известные российские стендаперы. Неожиданность делает формат секретных комиков таким интересным: зрители не только получают обещанный сюрприз, видя реальных звезд юмора, но и могут открыть для себя новых артистов.

«Большой девчачий Stand Up»

Когда: 6, 20 и 26 мая

Где: Bolshevik Loft

Еще один стендап-концерт, но здесь на сцене выступают только девушки. Поверьте, они знают толк в настоящем юморе. Зрители увидят прекрасных комикес, резиденток и участниц топовых шоу: «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл», «Stand-Up Club #1» и других. Животрепещущие, интересные, злободневные и, конечно, невероятно смешные темы, которые точно придутся по вкусу любителям хороших шуток.

«Nella Musica Orchestra. Миры Миядзаки»

Когда: 5 и 19 мая

Где: Московский продюсерский центр

Потрясающий вечер для любителей хорошей музыки и творчества Хаяо Миядзаки. В программу вошли саундтреки таких популярных фильмов, как «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Порко Россо». Музыка идеально сочетается с видеоартом, перенося зрителей в волшебные миры аниме-историй.

«Шедевры классики. «Времена года» Вивальди»

Когда: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 26, 27, 28 мая

Где: музей Пушкина

В концертном зале Государственного музея А. С. Пушкина пройдет концерт классической музыки в исполнении струнного квартета Capriccio (женский коллектив виртуозов). Знаменитый музыкальный шедевр Антонио Вивальди «Времена года» делится на четыре отделения, в каждом из которых три части. Это настоящий музыкальный праздник для тех, кто ценит классику или только хочет познакомиться с ней.

Green Apelsin

Когда: 6 мая

Где: 1930 Moscow

Молодая якутская певица, которая заполучила массу поклонников, выкладывая свои треки в соцсети. Завораживающее сочетание фольклорных мотивов с современным звучанием: песни о валькириях, русалках и оборотнях превращаются в современную сказку, которую приятно и интересно слушать.

Детские мероприятия

«Золушка»

Когда: 6, 20 и 27 мая

Где: Малый театр

Красочный спектакль в лучших традициях Малого театра перенесет маленьких зрителей в волшебный мир Золушки. Прекрасная девушка, оказавшаяся на попечении злой мачехи и сводных сестер, исправно работает по дому и исполняет прихоти домочадцев. Но прилежность и доброта Золушки не напрасны — ее ждут настоящие чудеса: волшебная Фея, говорящая посуда и тыква, превращающаяся в карету. Спектакль придется по душе и детям, и взрослым. Первые познакомятся с красочным миром сказки, а вторые — с теплотой вспомнят фильм 1930-х годов с невероятной Фаиной Раневской и Яниной Жеймо.

«Министерство Магии»

Когда: весь май, кроме 2, 3, 10, 15, 16 и 22

Где: Усадьба Салтыковых-Чертковых

Масштабный проект «Министерство Магии» — настоящий портал в сказку и волшебство. В огромном особняке в самом сердце Москвы расположилось многоуровневое интерактивное пространство. В течение двух часов дети будут погружены в иммерсивный спектакль-шоу с увлекательными квестами и мастер-классами. В такой обстановке каждый ребенок сможет раскрыть свои магические способности.

Приключение начнется с первых минут пребывания в «Министерстве Магии»: юные студенты получат зачетки и мантии, распределяющая Жаба Клотильда определит факультет для каждого новоиспеченного волшебника. Детей ждут призраки, драконы и старый мост, жалующийся на свой почтенный возраст, и необыкновенные приключения.

«Затерянный мир»

Когда: 7 и 28 мая

Где: театр «Модерн»

В основу этого детского спектакля легла фантастическая повесть Артура Конан Дойла. Представление в новой сценической версии Юрия Грымова перенесет детей из привычной цивилизации в удивительный мир джунглей, где оживают динозавры, а приключения подстерегают на каждом шагу.

Посещение СоюзМультПарка

В течение двух часов дети и взрослые с головой погрузятся в мир современных технологий. VR-технологии, мультимедийные экраны, мокап-технологии и многое другое — все это покорит не только детей, но и взрослых. Обучающие и развлекательные мероприятия приоткроют завесу в мир создания мультиков и познакомят с их героями в реальности. Также на мастер-классе гости смогут попробовать сделать свой собственный мультфильм.