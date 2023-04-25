Свадьба на высоте: колесо обозрения «Солнце Москвы» впервые стало местом заключения брака

Молодожены Валерий и Нина Скворцовы после регистрации брака на колесе обозрения «Солнце Москвы» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Стартовал пятый сезон проекта Москвы «Новые адреса счастья» по выездной регистрации брака. Корреспонденты «Вечерняя Москва» посетили одну из самых необычных свадебных локаций в столице — колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.

Конец апреля — самый популярный период для регистрации брака у москвичей. Открытие сезона свадеб в Москве проходит накануне праздника Красная горка, который в этом году отмечали 23-го числа. По народным поверьям, люди, поженившиеся в это время, будут жить долго, дружно и счастливо.

— В этом году мы открываем пятый юбилейный сезон в рамках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» по выездной регистрации брака, — рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. — На выездных локациях и во дворцах бракосочетания для молодоженов были подготовлены праздничные акции. В этом свадебном сезоне для пар станут доступны новые площадки, а также возобновятся церемонии в Останкинской телебашне.

Одной из новых площадок, пополнивших список адресов счастья на карте Москвы, стало колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Москвичи Дмитрий Горбачев и Татьяна Тараканова — одна из первых пар, зарегистрировавших здесь свой брак.

— На ВДНХ мы частые гости, любим здесь прогуляться. Поэтому и планировали пожениться здесь же, во дворце бракосочетания, — говорит Татьяна. — А когда узнали о возможности зарегистрироваться на «Солнце Москвы», я просто загорелась этой идеей, так как люблю все необычное. Супруг меня поддержал. И свадьба прошла более чем в ста метрах над землей.

Как уточняют молодожены, в день свадьбы они и их гости впервые прокатились на «Солнце Москвы». И все остались под большим впечатлением.

— Неповторимые ощущения! Эмоции просто зашкаливали. Вокруг безумно красиво. Москва видна как на ладони! Конечно, такое запомнится на всю жизнь, — делится Татьяна Тараканова.

К слову, дальность обзора с колеса обозрения «Солнце Москвы» — 50 километров, продолжительность проката — 18 минут 40 секунд.

Сегодня в рамках проекта «Новые адреса счастья» на выбор предоставлено более трех десятков локаций для выездной регистрации. В список адресов входят стадионы и станции метро, исторические особняки и небоскребы, музеи, храмы.

— В 2019 году, когда проект «Новые адреса счастья» только стартовал, на карте Москвы появилось 20 локаций, — говорит Светлана Уханева. — За пять лет их количество увеличилось в полтора раза. Сегодня в столице уже более тридцати новых адресов счастья.

Каждая пара к выбору своего адреса подходит вдумчиво. Будущие молодожены прежде всего хотят, чтобы выбранное место для регистрации было связано с их личной историей.

Вот как объясняет свой выбор семья Валерия и Нины Скворцовых.

— Наша свадьба должна была пройти 20 апреля, но, узнав о возможности заключить брак на «Солнце Москвы», мы перенесли дату, — говорит Валерий. — Такой момент бывает раз в жизни. Все было необычно. Церемония заняла минут семь, а остальное время мы могли любоваться городом, изучать места, где проходили наши свидания, с высоты птичьего полета.

ЦИФРА

140 метров — именно столько составляет высота колеса обозрения «Солнце Москвы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Доступность локаций в проекте «Новые адреса счастья» по сравнению с 2019 годом выросла более чем на 50 процентов. Более 8 тысяч молодоженов запланировали регистрацию брака в 2023 году. И еще для молодоженов доступно 6 тысяч свободных мест в этом году.

ФАКТЫ

Для тех, кто хочет организовать торжество с панорамным видом на любимый город, подойдут площадки: Башня «Федерация» и «Око», Останкинская телебашня, Московская канатная дорога.