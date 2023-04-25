Военный эксперт Прохватилов рассказал, как изменилась работа снайпера

Фото: Минобороны РФ

В среду, 26 апреля, в России отмечают День снайпера. Эти бойцы — на особом положении, ведь они могут делать то, что недоступно многим: с ювелирной точностью уничтожать цель с дальнего расстояния. Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный эксперт Владимир Прохватилов, рассказал «ВМ», что работа снайпера в последние годы сильно изменилась.

— Еще несколько десятилетий назад снайперу было достаточно иметь винтовку, верную руку и терпение. А сейчас ему необходим целый набор оборудования. Например, тепловизор — чтобы узнать, где засел противник. А еще средство борьбы с его тепловизорами — чтобы противник не узнал, где именно снайпер оборудовал позицию, — рассказывает эксперт. — Также снайперу необходим беспилотник, способный видеть противника на расстоянии. И, соответственно, средства от защиты БПЛА врага. Например, лазер или ружье-антидрон. Также нужны обычный и ночной прицелы. А еще помощь разведывательных групп, способных получить максимально точную информацию о противнике.

Как пояснил Владимир Викторович, Россия производит лучшие в мире снайперские винтовки — системы Владислава Лобаева.

— Сейчас, к сожалению, их производство носит штучный характер, и эти винтовки есть главным образом у подразделений спецназа. Владислав Лобаев лично шефствует над подразделениями, имеющими на вооружении его технику. С одной стороны, это хорошо, поскольку конструктор имеет широкую обратную связь, а значит, и информацию об использовании винтовок и возможность дорабатывать модели, делать их более совершенными. С другой стороны, уже сейчас все ведущие военные эксперты признали, что винтовки Лобаева реально лучшие. Поэтому государству нужно сделать все, чтобы поставить их производство на поток, вооружить ими всю армию.

Роль снайперов, по мнению эксперта, резко выросла в 2022–2023 годах, во время спецоперации. Дело в том, что военные действия на Донбассе и на Украине носят главным образом позиционный характер, и здесь без хороших снайперов, умеющих быстро уничтожать живую силу противника, никуда.

— Мы научились массово производить беспилотники, освоили производство тепловизоров. Теперь нужно наладить поточные линии по производству винтовок Владислава Лобаева. Ведь качество вооружений играет все большую роль, — пояснил эксперт.