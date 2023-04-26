Новостройка или вторичка: что лучше покупать в 2023 году

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Перед покупкой недвижимости большинство людей изучает очень много информации. Зачастую у них возникает вопрос: что выбрать — новостройку или вторичное жилье? Однако для каждого покупателя существует индивидуальное решение, которое будет отвечать конкретным запросам. Каковы основные плюсы и минусы обоих вариантов в 2023 году, «Вечерней Москве» рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко.

Новостройка: плюсы и минусы

Плюсы

Инвестиция

Основным преимуществом приобретения новостройки можно назвать более низкую цену по сравнению с другими объектами, поскольку ваша будущая квартира только строится, а значит, ее придется ждать. Если главной целью будущего владельца являются инвестиции, тогда стоит остановиться на выборе новостройки, ведь вложение денег в недвижимость по-прежнему остается одним из лучших решений.

Чистые документы

При выборе новостройки проще оформить документы, поскольку вы станете первыми владельцами. Как правило, покупатель имеет дело с чистыми с юридической точки зрения бумагами и избегает риска столкнуться с подводными камнями в виде наследников или зарегистрированных в квартире лиц. Именно такие сюрпризы могут ожидать людей, решивших приобрести вторичку.

Стоимость ипотеки

Чаще всего ставки по ипотеке здесь ниже, чем на вторичном рынке. Плюс есть льготные программы, которые распространяются исключительно на вторичный рынок.

Новая инфраструктура

Комфортные условия проживания и новые коммуникации. Сегодня застройщики предлагают множество удобств, которых нет в старом фонде: колясочные, подземные паркинги, большие лифты.

Современная планировка

Маленькие кухни и ванные остаются в старом фонде, в новостройках сейчас встречается очень удачное расположение комнат, часто выделено место под гардероб, спроектированы два санузла.

Безопасность сделки

У вас нет необходимости изучать прошлое квартиры, ее историю владения.

Ремонт

Многие знают, что исправлять чей-то ремонт сложнее, чем сделать новый. Также на рынке можно встретить выгодные предложения с ремонтом от застройщика. Этого будет вполне достаточно, если планируете в дальнейшем сдавать квартиру.

Помните, что официально ко вторичному жилью относятся новостройки, которые были приобретены на стадии котлована, а затем обустроены владельцами с последующей продажей. Таким образом, вы покупаете вторичное жилье, которое является абсолютно новым.

Минусы

Сроки сдачи жилья и качество ремонта

Теперь о минусах новостройки. Не будем забывать, что иногда застройщики могут подводить покупателей касательно сроков, а также качества выполняемых работ по отделке помещения.

Риск стать обманутым дольщиком

Приобретая или вкладывая в новостройку, вы всегда рискуете попасть в число обманутых дольщиков и потерять не только инвестиции, но и будущую квартиру.

Время на обустройство

Кроме того, покупателям понадобится немало времени и денег, чтобы обустроить жилье и заехать туда, поэтому, если вам нужно найти вариант из разряда «здесь и сейчас», выбирайте вторичку от собственника с готовой мебелью. Если вы приобретаете квартиру в новом ЖК, то часто поблизости может не оказаться садиков, школ, парков, а также может быть не обеспечена транспортная доступность.

Вторичка: плюсы и минусы

Плюсы

Доступность

Основным достоинством вторичного жилья является его доступность, ведь при желании можно всегда купить готовый вариант с коммуникациями, удобствами и хорошей мебелью. Став обладателем квартиры, вы имеете право сразу же прописаться в ней, что очень важно для семей с детьми, которых нужно оформить в садик или школу.

Большой выбор

Рынок вторичного жилья в разы переполнен, в отличие от первичного.

Обжитой район

Приобретая вторичку, покупатель сразу видит общую картину: район, соседей, инфраструктуру, приближенность к определенным объектам.

Больше ясности

Вы сразу видите подъезд, квартиру, можете оценить вид из окна, расспросить будущих соседей о том, хорошо ли топят зимой, какая в доме слышимость.

Заезжать можно сразу

Вторичка, как правило, пригодна для жизни хотя бы технически: даже если вам не нравится, как выглядит квартира в данный момент, в ней все равно можно жить.

Минусы

Риск попасть на недобросовестного собственника

При покупке готовой квартиры всегда велик риск нарваться как на недобросовестного собственника, который утаит от вас самые интересные «сюрпризы» в виде протекающей крыши или алкоголика по соседству, так и на настоящего мошенника, из-за которого сделка может быть признана недействительной и будет грозить потерей денег. И это не считая неожиданно нагрянувших наследников, судебных разбирательств с людьми, имеющими право проживать в квартире, или возвращения из не столь отдаленных мест хозяина доли.

— Помните, что приобретая готовое жилье, нужно тщательно перепроверять все документы, чтобы не купить кота в мешке. Если вы никак не определитесь с окончательной идеей, тогда стоит обратиться за помощью к специалисту, который поможет принять конечное решение, отталкиваясь от ключевых запросов покупателя, — заключила Левченко.