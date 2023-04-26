Новостройка или вторичка: что лучше покупать в 2023 году
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Перед покупкой недвижимости большинство людей изучает очень много информации. Зачастую у них возникает вопрос: что выбрать — новостройку или вторичное жилье? Однако для каждого покупателя существует индивидуальное решение, которое будет отвечать конкретным запросам. Каковы основные плюсы и минусы обоих вариантов в 2023 году, «Вечерней Москве» рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко.
Новостройка: плюсы и минусы
Плюсы
- Инвестиция
Основным преимуществом приобретения новостройки можно назвать более низкую цену по сравнению с другими объектами, поскольку ваша будущая квартира только строится, а значит, ее придется ждать. Если главной целью будущего владельца являются инвестиции, тогда стоит остановиться на выборе новостройки, ведь вложение денег в недвижимость по-прежнему остается одним из лучших решений.
- Чистые документы
При выборе новостройки проще оформить документы, поскольку вы станете первыми владельцами. Как правило, покупатель имеет дело с чистыми с юридической точки зрения бумагами и избегает риска столкнуться с подводными камнями в виде наследников или зарегистрированных в квартире лиц. Именно такие сюрпризы могут ожидать людей, решивших приобрести вторичку.
- Стоимость ипотеки
Чаще всего ставки по ипотеке здесь ниже, чем на вторичном рынке. Плюс есть льготные программы, которые распространяются исключительно на вторичный рынок.
- Новая инфраструктура
Комфортные условия проживания и новые коммуникации. Сегодня застройщики предлагают множество удобств, которых нет в старом фонде: колясочные, подземные паркинги, большие лифты.
- Современная планировка
Маленькие кухни и ванные остаются в старом фонде, в новостройках сейчас встречается очень удачное расположение комнат, часто выделено место под гардероб, спроектированы два санузла.
- Безопасность сделки
У вас нет необходимости изучать прошлое квартиры, ее историю владения.
- Ремонт
Многие знают, что исправлять чей-то ремонт сложнее, чем сделать новый. Также на рынке можно встретить выгодные предложения с ремонтом от застройщика. Этого будет вполне достаточно, если планируете в дальнейшем сдавать квартиру.
Помните, что официально ко вторичному жилью относятся новостройки, которые были приобретены на стадии котлована, а затем обустроены владельцами с последующей продажей. Таким образом, вы покупаете вторичное жилье, которое является абсолютно новым.
Минусы
- Сроки сдачи жилья и качество ремонта
Теперь о минусах новостройки. Не будем забывать, что иногда застройщики могут подводить покупателей касательно сроков, а также качества выполняемых работ по отделке помещения.
- Риск стать обманутым дольщиком
Приобретая или вкладывая в новостройку, вы всегда рискуете попасть в число обманутых дольщиков и потерять не только инвестиции, но и будущую квартиру.
- Время на обустройство
Кроме того, покупателям понадобится немало времени и денег, чтобы обустроить жилье и заехать туда, поэтому, если вам нужно найти вариант из разряда «здесь и сейчас», выбирайте вторичку от собственника с готовой мебелью. Если вы приобретаете квартиру в новом ЖК, то часто поблизости может не оказаться садиков, школ, парков, а также может быть не обеспечена транспортная доступность.
Вторичка: плюсы и минусы
Плюсы
- Доступность
Основным достоинством вторичного жилья является его доступность, ведь при желании можно всегда купить готовый вариант с коммуникациями, удобствами и хорошей мебелью. Став обладателем квартиры, вы имеете право сразу же прописаться в ней, что очень важно для семей с детьми, которых нужно оформить в садик или школу.
- Большой выбор
Рынок вторичного жилья в разы переполнен, в отличие от первичного.
- Обжитой район
Приобретая вторичку, покупатель сразу видит общую картину: район, соседей, инфраструктуру, приближенность к определенным объектам.
- Больше ясности
Вы сразу видите подъезд, квартиру, можете оценить вид из окна, расспросить будущих соседей о том, хорошо ли топят зимой, какая в доме слышимость.
- Заезжать можно сразу
Вторичка, как правило, пригодна для жизни хотя бы технически: даже если вам не нравится, как выглядит квартира в данный момент, в ней все равно можно жить.
Минусы
- Риск попасть на недобросовестного собственника
При покупке готовой квартиры всегда велик риск нарваться как на недобросовестного собственника, который утаит от вас самые интересные «сюрпризы» в виде протекающей крыши или алкоголика по соседству, так и на настоящего мошенника, из-за которого сделка может быть признана недействительной и будет грозить потерей денег. И это не считая неожиданно нагрянувших наследников, судебных разбирательств с людьми, имеющими право проживать в квартире, или возвращения из не столь отдаленных мест хозяина доли.
— Помните, что приобретая готовое жилье, нужно тщательно перепроверять все документы, чтобы не купить кота в мешке. Если вы никак не определитесь с окончательной идеей, тогда стоит обратиться за помощью к специалисту, который поможет принять конечное решение, отталкиваясь от ключевых запросов покупателя, — заключила Левченко.