Кулинарный мастер-класс от Константина Ивлева прошел в центре московского долголетия

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Для жителей старшего поколения в Центре московского долголетия «Пресненский» прошел эксклюзивный мастер-класс от российского шеф-повара, телеведущего, ресторатора и видеоблогера Константина Ивлева. Вместе с шефом участники готовили борщ по фирменному рецепту.

В центрах московского долголетия открыто большое количество кулинарных клубов. Посетители старшего поколения очень любят готовить — и специально для них в Центр московского долголетия «Пресненский» уже второй раз приезжает известный шеф-повар Константин Ивлев. В феврале вместе с активными горожанами «серебряного» возраста шеф готовил голубцы из кролика, а в этот раз поделился фирменным рецептом борща.

В начале мастер-класса под руководством повара участники очистили и нарезали овощи. По словам шефа, важно, что продукты для приготовления борща по его рецепту легко найти в любом магазине, но при этом есть один секрет.

— Первый лайфхак, почему борщ у бабушки всегда был таким вкусным: оказывается, она использовала в самом конце свежевыжатый сок свеклы. Его можно приготовить как с помощью соковыжималки, так и натерев свеклу на терке, а затем отжав сок, — отметил Константин Ивлев.

Капусту, картошку и свеклу шеф рекомендует нарезать не слишком крупно. Кроме того, в борщ Ивлев добавляет сладкий перец.

— Это тоже необычный продукт для классического борща, я не кладу туда лук и морковь. Кроме всего прочего, перец очень полезен для сердца, — поделился шеф. Он показал, как правильно держать нож при нарезке овощей и как сделать процесс максимально быстрым.

— Внимательно слушала все рекомендации шеф-повара и записала себе рецепт. С удовольствием попробую приготовить фирменный борщ Константина Ивлева для своих домашних — посмотрим, чей рецепт понравится им больше, — рассказала участница мастер-класса Людмила Филатова.

Борщ у шефа получился насыщенного красного цвета. Участники задавали много вопросов по поводу ингредиентов — особенно интересовались тем, как достичь нужного уровня сладости.

— В конце главное — выдержать 15-20 минут, пока суп будет вариться, и уже потом начинать заправлять его специями, добавить небольшое количество уксуса, сахар, свекольный сок. А лучше всего щи и борщ есть на следующий день после приготовления. Каждый овощ имеет свой вкус, свой баланс, — рассказал Ивлев.

После мастер-класса участники с удовольствием попробовали готовое блюдо. Шеф ответил на все интересующие вопросы, поделился историями из жизни, дал советы о том, как сделать борщ таким красным и наваристым, и, конечно, сфотографировался с посетителями и гостями центра.

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