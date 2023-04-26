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Как оформить пенсию онлайн на «Госуслугах» и сайте СФР: пошаговая инструкция

Ника Комкова
Общество
Как оформить пенсию онлайн на «Госуслугах» и сайте СФР
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Пенсия — это способ поддержки людей, которые по каким-то причинам больше не могут получать доход от трудовой деятельности. Все граждане Российской Федерации, независимо от того, имеют ли они статус пенсионера или только собираются получать денежные начисления, должны понимать, на что они могут претендовать и как оформить заявку.

Подача заявления через интернет

Заявление на пенсионные выплаты можно оформить не выходя из дома. В этом помогут интернет-сервисы, разработанные государством для удобства населения:

Материальная поддержка по желанию обратившегося назначается без личного присутствия человека, исходя из информации, которую передают в систему работодатели. Это намного упрощает процедуру, так как идти в госучреждения и стоять в очередях нет необходимости.

Как подать заявление на пенсию через сайт СФР

  1. Первым делом нужно завести личный кабинет на онлайн-ресурсе госучреждения. Требуется внести данные основных документов и верифицироваться при помощи онлайн-банка на компьютере или приложений в телефоне. Если пользователь зарегистрирован на «Госуслугах», он сможет сразу перейти в личный кабинет на сайт СФР.
  2. Изучите перечень услуг, найдите раздел «Пенсии» и кликните пункт «Подать заявление о назначении пенсии».
  3. Внесите данные в анкету. Некоторые поля заполнять не понадобится, так как в них уже будет прописана информация, полученная из базы «Госуслуг».
  4. После этого останется только дождаться сообщения о результатах подачи заявления и извещения об одобрении права на выплаты (информация придет в раздел сообщений в аккаунте на сайте СФР).

Как подать заявление на пенсию через «Госуслуги»

  1. Пройдите регистрацию на портале (снова понадобятся данные основных документов). После, так же как и в первом случае, нужно подтвердить личность с помощью сайта или банковских приложений.
  2. В поисковой строке введите «установление пенсии», при появлении услуги нажмите на название.
  3. Выполните предложенный алгоритм действий: чтобы подать заявление, нужно заполнить анкету.
  4. Сформированная заявка отправится в СФР. Услуга будет оказана в течение не более 10 суток.
  5. Извещение о решении относительно запрошенного сервиса отобразится в сообщениях личного кабинета на сайте «Госуслуги». Кроме того, информация продублируется по адресу электронной почты.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала «Вечерней Москве», что делать, если человек не согласен с рассчитанной для него суммой пенсии.

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