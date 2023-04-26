Мастерство без границ: участники «Абилимпикс — 2023» готовятся к отборочному этапу чемпионата

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В мае в столице пройдет отборочный тур Московского чемпионата «Абилимпикс — 2023». На площадках соревнований вновь встретятся сотни талантливых москвичей разного возраста — школьники, студенты, взрослые специалисты, а также лучшие работодатели города и эксперты. В этом году соревнования пройдут по 60 профессиональным компетенциям. Среди новинок — «Вокал», «Управление беспилотными летательными аппаратами», «Проектирование нейросети» и «Сервис на воздушном транспорте».

Сейчас участники готовятся продемонстрировать свое мастерство в выбранной профессии. В помощь им Московский центр развития движения «Абилимпикс» проводит консультации с экспертами, которые разъясняют суть конкурсных заданий, критерии оценки и отвечают на вопросы по подготовке к соревнованиям. На сайте центра участники могут посмотреть тематические мастер-классы от членов жюри и победителей «Абилимпикса» прошлых лет. Опытные специалисты делятся профессиональными секретами и мотивируют на победу в конкурсе. Все мастер-классы доступны в записи.

Многие ребята принимают участие в чемпионате уже не в первый раз. 20-летняя Анастасия Демина учится на четвертом курсе Образовательного комплекса «Юго-Запад». Девушка выбрала необычную и очень востребованную профессию — она готовится стать специалистом по производству изделий из полимерных композитов. Анастасия серьезно подходит к учебе, хочет стать успешной в своем деле. Чтобы узнать больше о профессии, оценить уровень мастерства, узнать требования работодателей в этой сфере и заявить о себе на профессиональном уровне, она уже во второй раз подала заявку на участие.

— Выбрала компетенцию по инженерному дизайну, так как это большой бонус для моей профессиональной подготовки. Уделяя много времени учебе и бросая себе вызов, участвуя в чемпионатах, имею все шансы стать успешным специалистом в своей области, — отметила Анастасия.

Девушка сейчас оттачивает навыки проектирования 2D и 3D-моделей и подготовки чертежей. Участница ежедневно тренируется в одной из российских систем автоматизированного проектирования.

Конкуренция предстоит серьезная. Участники, ставшие лучшими в отборочных соревнованиях, пройдут в финал Московского чемпионата «Абилимпикс». Победители регионального этапа конкурса войдут в столичную команду и будут представлять город на национальном первенстве, которое состоится в конце 2023 года.

СПРАВКА

Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в столице проводит Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», созданный на базе центра «Профессионал», при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. За восемь лет проведения чемпионатов «Абилимпикс» в них приняли участие более шести тысяч москвичей. Столичная команда ежегодно становится лидером в медальном зачете среди всех регионов.