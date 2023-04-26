Болтать не дольше четырех минут

Фото: Иван Денисенко / РИА Новости

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

В апреле 1967 года рубрика «Справочное бюро» чаще всего отвечала на вопросы читателей о грядущем летнем отпуске. Москвичи хотели заранее распланировать предстоящий отдых и спрашивали, что интересного можно увидеть в столице. Также читателей беспокоили и вопросы развития районов.

Часто «Вечерка» опережала вопросы читателей и сама давала полезные рекомендации.

Музей с конями

Например, в номере от 25 апреля 1967 года рубрика «Справочное бюро» рассказала о Музее коневодства. «Экспозиция музея имеет четыре раздела. Главный зал отведен орловскому рысаку. При музее есть библиотека и фотолаборатория, насчитывающая около 50 000 негативов». Музей находился по адресу: ул. Тимирязевская, 44, корпус 16, и ждал посетителей все дни недели, кроме воскресенья, с 9 до 17 часов. К слову, он работает и сегодня. И находится по тому же адресу, что и в 1967 году. Открыт он теперь не каждый день, а только по четвергам и вторникам, с 10 до 16 часов.

Хотим отдохнуть

Читательница И. Корицина спрашивала, где можно приобрести путевки в Прибалтику. Рубрика отправляла ее в Мострансагентство по адресу: Ленинский проспект, 45. Сегодня там путевок не продают, а цокольный этаж здания поделен разными арендаторами. А вот в 1967 году в этом месте можно было купить тур по Литве и побывать в Вильнюсе, Тракае, Паланге, Клайпеде и Ниде. И цена была вполне приемлемой: 10 дней — 30 рублей, 20 дней — 70 рублей на человека. Средняя зарплата в СССР в 1967 году составляла чуть больше ста рублей.

Разговор ограничен

Читатель И. Кириллов интересовался, сколько можно разговаривать по телефону-автомату. Он обратил внимание, что раньше висели объявления, в которых было указано, что лимит составляет три минуты. А потом эти объявления сняли. Неужели теперь разрешено говорить безлимитно? Увы, нет. Возможности техники той эпохи были ограничены. Рубрика отвечала: ограничение по времени так же продолжает существовать, но теперь оно стало больше — целых четыре минуты. Ответ на этот вопрос «Вечерка» сопроводила карикатурой — персонажи народной сказки про репку тянут-потянут из телефонной будки гражданина, который никак не хочет или не может закончить разговор.

Новые маршруты

Читатель А. Шагин спрашивал, будут ли в Кунцеве ходить троллейбусы. Газета обратилась в городское Управление пассажирского транспорта, где жителей обрадовали. Троллейбусную линию собирались прокладывать по Можайскому шоссе одновременно с его реконструкцией.

Редакция отвечает

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Илья Бровкин, житель района Ховрино, 35 лет, вопрос:

— Хочу заменить магнитолу и колонки в машине. Правда ли, что нештатную аудиосистему нужно регистрировать?

Ответ редакции «ВМ»:

— Все зависит от степени изменений, вносимых в конструкцию автомобиля. Штатную магнитолу можно заменить на аналогичную, которая подходит по размерам и не требует изменений в проводке. Мощность новых колонок не должна превышать предписанные заводом параметры. Установка сабвуфера в багажнике и вовсе не является изменением конструкции, опять же если серьезно не вмешиваться в проводку. В остальных случаях изменения по закону нужно регистрировать.