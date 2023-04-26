В центре московского долголетия прошла творческая встреча с Владимиром Винокуром

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Центры московского долголетия регулярно приглашают к себе гостей, с которыми было бы интересно встретиться жителям старшего возраста. 25 апреля в одном из центров прошел целый марафон встреч «Полезный день»: посетителей учили подбирать гардероб, правильно оформлять льготы и выплаты, следить за здоровьем. А завершился насыщенный марафон встречей с советским и российским артистом эстрады, юмористом и телеведущим Владимиром Винокуром.

На встрече в Центре московского долголетия «Мещанский» Владимир Винокур рассказал активистам и гостям истории из своей биографии, веселые ситуации из профессионального опыта и ответил на вопросы жителей. Также москвичи старшего возраста узнали от юмориста секреты сохранения молодости духа и творческой активности. В конце каждый желающий смог взять автограф и сфотографироваться с артистом.

— Мой секрет здоровья, бодрости и активности прост: нужно любить, что вы делаете, окружать себя позитивными и добрыми людьми, проводить больше времени с семьей. Вам от чистого сердца желаю настоящего долголетия и нескончаемого вдохновения! Спасибо, что пригласили меня в ваш чудесный центр московского долголетия, был очень рад встрече! — рассказал Владимир Винокур.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Также в этот день все желающие старше 55 лет смогли посетить лекции, которые провели эксперты по здоровому образу жизни, стилю, задать интересующие вопросы сотрудникам Социального фонда России, врачам и другими специалистам. Например, приглашенный гость Алексей Ретеюм рассказал об уходе за дачными растениями и раскрыл секреты хорошего урожая.

— Интересное, а главное очень полезное мероприятие! Сегодня в центре смогли посетить серию важных встреч с экспертами из разных сфер. Особенной была встреча с Владимиром Винокуром. Артист рассказал интересные истории из своего опыта и дал несколько очень дельных советов по ведению здорового образа жизни. Спасибо организаторам мероприятия за такой день! — поделилась Наталья Борычева, активистка ЦМД «Мещанский».

В конце во время большой концертной программы участники музыкальных и танцевальных коллективов центра порадовали зрителей подготовленными выступлениями. А Владимир Винокур вместе с актерами театра подарили всем зрителям юмористическое выступление, которое зарядило всех хорошим настроением еще надолго.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещены на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.