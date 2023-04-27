Скоро в интернете: вся «Вечерка» за 100 лет

Молодые тоже читают газеты, хотя и считают, что через электронные гаджеты это делать намного удобнее / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Все номера «Вечерней Москвы» за 100 лет ее существования будут оцифрованы, и их можно будет посмотреть из дома на компьютере или смартфоне.

Российская государственная библиотека (Ленинка) и ее подразделение Национальная электронная библиотека (НЭБ) начали оцифровывать наш архив.

— «Вечерняя Москва» — это гораздо больше, чем просто газета, а Ленинка — гораздо больше, чем просто библиотека, — заметил гендиректор РГБ Вадим Дуда перед подписанием соглашения о сотрудничестве. — Для нас огромная честь — сделать так, чтобы все номера газеты, которой в этом году исполняется 100 лет, стали доступны для читателей не только в нашем хранилище в Химках, но и в интернете.

Гендиректор «Вечерки» Георгий Рудницкий сказал в ответ:

— Нам с главным редактором «Вечерки» Александром Куприяновым люди не раз говорили о том, что выписывали газету годами. И иметь возможность перечитать ее не выходя из дома — это огромный шаг вперед!

Электронный архив станет большим подспорьем для журналистов «Вечерки»: так получилось, что большая часть газетных подшивок была утрачена... Теперь же редакция планирует, что к 6 декабря 2023 года, точно к столетию газеты, все бумажные номера будут отсканированы, каталогизированы и станут доступны для чтения на сайте НЭБ (rusneb.ru), где сейчас хранятся более 5 миллионов электронных изданий.