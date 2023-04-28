Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

С 1 мая 2023 года вступают в силу новые законы, касающиеся социальных выплат, недвижимости и бизнеса. Подробнее о нововведениях — в материале «Вечерней Москвы».

Выплаты

С 1 мая только Почта России получит право доставлять пенсии на дом — раньше это могли делать и частные организации. Закон об исключительном праве «Почты России» подписал президент РФ Владимир Путин. Получить выплату можно будет как на дому, так и в кассе почтового отделения.

Получить социальные выплаты наличными тоже теперь можно будет исключительно в отделениях Почты России. При желании любой гражданин может изменить форму получения соцвыплат на безналичную — тогда средства будут приходить на карту.

Мама-предприниматель

С 1 мая по 1 октября Минэкономразвития проведет обновленную программу «Мама-предприниматель», цель которой — обучить ведению бизнеса полторы тысячи женщин по всей стране.

В центрах «Мой бизнес» пройдут тренинги по мотивации, генерации идей, составлению бизнес-плана. Программа «Мама-предприниматель» реализуется в России уже 10 лет. За это время в ней приняли участие около 7000 женщин.

Жилье мое

С 1 мая Центробанк повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Коэффициенты риска — это ограничения, которые препятствуют банкам выдавать кредиты рискованным заемщикам — тем, кто с высокой долей вероятности не сможет выплатить свой долг. Центробанк свое решение объясняет ухудшением стандартов кредитования банками: в конце прошлого года одобрено около половины кредитов для заемщиков, которые тратят на выплату долгов свыше 80 процентов от своего дохода.

Маркировка напитков

Минпромторг предложил организовать эксперимент по маркировке отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе соков, квасов и морсов. Парламентарии полагают, что это позволит сократить количество контрафактной продукции. Провести эксперимент планируют с 15 мая этого года по 1 февраля следующего. По его итогам будет принято решение о целесообразности введения маркировки всех безалкогольных напитков.

Комиссия ниже

Центробанк России решил сделать более выгодными переводы через систему быстрых платежей (СБП) для компаний, которые работают в сфере ЖКХ. С 1 мая максимальный размер банковской комиссии в системе быстрых платежей снизится ровно вдвое. В Центробанке уточнили, что для жителей страны, то есть физических лиц, оплата через СБП была и остается бесплатной.

КСТАТИ

До 1 мая пенсионеры должны получить выплаты ко Дню Победы — 10 тысяч рублей. Речь идет о ветеранах, участниках Великой Отечественной войны, а также о приравненных к ним категориях граждан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Кочеров, заместитель директора сервиса по недвижимости:

— Банки могут и дальше выдавать субсидированные ипотеки, если запас капитала большой, но сигнал от Центробанка простой: ипотека с экстремально низкими ставками ему не нравится. Банки не хотят ссориться с Центробанком — скорее всего, ситуация придет к постепенному отказу банков от предоставления субсидированной ипотеки.

ЦИФРА

44 процента кредитов в четвертом квартале 2022 года выдали людям, которые тратят на погашение более 80 процентов доходов.