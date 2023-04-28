Дерматолог назвал лучшие средства для борьбы с отеками под глазами

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Пробуждение с отеками под глазами, темными кругами и обезвоженной кожей может расстраивать, а скрыть изъяны при помощи макияжа бывает непросто. Дерматолог Кэмерон Роксар назвал три простых способа устранить эти несовершенства, пишет американское издание She Finds.

Используйте розовую воду

Сделать темные круги под глазами менее заметными поможет розовая вода домашнего приготовления. По словам врача, такой лосьон можно легко приготовить самостоятельно: просто добавить лепестки роз в воду и настоять, пока они не потеряют цвет, после процедить и хранить в банке в прохладном месте.

Розовая вода содержит витамины А и С и действует как естественное вяжущее средство с противовоспалительными свойствами. Смесь свежих лимонного и томатного соков также можно использовать как лосьон для области вокруг глаз. Нужно оставить его на коже около двадцати минут, потом смыть кокосовой водой.

Приложите прохладный компресс

Прохладный компресс, такой как ломтики огурца или холодный чай в пакетиках, уменьшит отечность.

— Зеленый чай в пакетиках особенно хорош, так как содержит антиоксиданты, которые укрепляют кожу вокруг глаз, — пояснил дерматолог.

Также он посоветовал спать на высокой подушке, чтобы жидкость не скапливалась под глазами ночью.

Роксар также рекомендовал прикладывать к глазам на пять-десять минут компресс из чистой мочалки, смоченной в прохладной воде. Кроме того, подойдут холодные ложки, пакетики с замороженным горошком или кубиками льда, завернутыми в полотенце.

Эксперт призвал пить больше воды, чтобы предотвратить отеки под глазами и сохранить кожу упругой и яркой.

Увлажните кожу под глазами

Доктор порекомендовал каждый день наносить под глаза увлажняющий крем, чтобы кожа выглядела здоровой и менее обезвоженной.

— Кожа вокруг глаз — нежная, по этой причине нужно наносить любые средства очень деликатно, — отметил он.

По словам Роксара, область под глазами чрезвычайно подвержена обезвоживанию, поэтому важно пить достаточное количество воды: не менее восьми стаканов воды в день. Также нужно сократить потребление соли.