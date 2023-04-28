Новые переправы через реки

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Москве уже обретает конкретные очертания новый транспортный каркас. Одним из его важных элементов является мост через затон Новинки. Автомобильное движение по нему планируется открыть уже осенью этого года. Мост соединит строящуюся Симоновскую набережную с Южнопортовым районом, что разгрузит участки Третьего транспортного кольца и проспект Андропова. Помимо этого, сооружение свяжет территории комплексного развития «ЗИЛ» и улучшит транспортную доступность новых жилых кварталов. О том, какие еще дорожные стройки завершатся в столице в ближайшее время, в интервью «Вечерней Москве» рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Рафик Равилович, какова степень готовности нового моста? Какие работы уже завершены и что еще предстоит выполнить?

— Готовность моста составляет 85 процентов, завершена надвижка пролетного строения моста с опусканием на опорные части. Сейчас ведутся подготовительные работы для устройства дорожного покрытия мостового полотна. Центральное пролетное строение моста, под которым будет осуществляться навигация, будет выполнено из металлических конструкций с ортотропной плитой проезжей части. Данное техническое решение позволяет обеспечить необходимые габариты для прохода судов, производство работ не помешает навигации в затоне Новинки. Пролетное строение имеет сложную геометрию — оно состоит из косых опор. Это обусловлено конфигурацией затона и расположением русловых опор моста.

— Каковы планы по дальнейшему развитию дорожной инфраструктуры на территории бывшего ЗИЛа?

— На сегодняшний день на территории ЗИЛа уже построено более 20 километров дорог. Среди них — один путепровод протяженностью 405 метров, один мост длиной 530 метров, три подземных и один надземный пешеходных перехода. Для развития улично-дорожной сети в дальнейшем предстоит построить еще более 17 километров дорог.

— Сколько мостов, помимо вышеупомянутого, планируется открыть в этом году?

— Помимо моста через затон Новинки, в этом году будет запущено движение по мосту через Москву-реку в рамках строительства южного участка МСД от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, а также по мосту через реку Пехорку для соединения северного участка МСД с автомобильной дорогой Москва — Нижний Новгород — Казань. Открытие Сабуровского моста улучшит транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Печатники, Люблино, увеличит пропускную способность улиц Люблинской, Донецкой и Каспийской, Каширского шоссе, создаст транспортную связь между улицей Шоссейной и Каширским шоссе, исключив тем самым необходимость объезда через Люблинскую улицу.

— Какие еще мостовые сооружения возводят в столице?

— Сейчас идет активное строительство еще трех мостов: через реку Битцу в рамках строительства южного участка Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, через Москву-реку в створе улицы Мясищева и в створе Берегового проезда, с реконструкцией участка от улицы Новозаводской до улицы 3-й Магистральной. Кроме этого, еще идет проектирование мостовых сооружений через реку Москву вблизи улицы Новозаводской и через реку Раменку в створе продления Мосфильмовской улицы.

— Какие уникальные технологии применяются при строительстве мостовых сооружений?

— Каждый мост — это уникальное сооружение, при строительстве которого применяются различные технологии. Например, при строительстве Сабуровского моста монтаж металлоконструкций производили «в навес», при этом большегрузные краны грузоподъемностью 200 тонн перемещались непосредственно по ранее смонтированным конструкциям. Мост через реку Москву в створе улицы Мясищева — экстрадозной конструкции, по форме напоминает такелаж судна.

— В столице также ведется активная работа по обновлению набережных. Какие работы будут выполнены в этом году?

— В этом году планируется завершить работы по благоустройству трех набережных. Предстоит завершить реконструкцию Крутицкой набережной на участке от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной протяженностью свыше 700 метров. Здесь появится дорога по две полосы движения в каждом направлении. В рамках благоустройства территории уложат 3 гектара газона, высадят деревья и кустарники. Общая готовность составляет более 40 процентов. Выполнено более половины работы на Симоновской набережной на участке от Крутицкой набережной до жилого комплекса «РиверСкай». Благодаря проекту появится дорожная связка улично-дорожной сети от Крутицкой набережной до Третьего транспортного кольца. Реконструкция Симоновской создаст качественное общественное пространство у воды для отдыха и прогулок москвичей. В завершающей стадии работы на набережной Марка Шагала на участке от проспекта Лихачева до МЦК.

— Сколько всего набережных обновят в Москве?

— Всего в рамках Адресной инвестиционной программы нашим Департаментом предусмотрено выполнить благоустройство 10 набережных. Работы выполняются в соответствии с концепцией «Моя река», утвержденной Мэром Москвы Сергеем Собяниным. В период с 2024 по 2026 будет завершено строительство Карамышевской и Шелепихинской набережных, участка набережной от парка «Фили» до театра «Мастерская П.Н.Фоменко», Симоновской набережной от ЖК «РиверСкай» до ТТК и в районе ЖК «Форивер», набережной Марка Шагала на участке от МЦК до затона Новинки. Также в скором времени приступим к работам по набережным в Нагатинской пойме и Сабурово.

Напомню, реконструкция московских набережных – это крупный городской инфраструктурный проект. Со временем новые набережные станут точками притяжения для горожан и повысят привлекательность столицы для туристов. В городе появятся новые общественные пространства с прогулочными зонами, кафе, детскими и развлекательными площадками.

— Сейчас завершается строительство двух путепроводов на первом участке Южной рокады. Расскажите подробнее об этих работах

— Работы по строительству улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка идут полным ходом. Два из семи путепроводов на первом участке Южной рокады готовы на 80 процентов. Также ведется строительство трех подземных пешеходных перехода в районе улицы Кантемировская, дом 29 корпус 2; дом 17 корпус 1 и дом 3 корпус 3.

— Какие работы идут на Юго-Восточной хорде?

— Новая магистраль соединит шоссе Энтузиастов, Третье транспортное кольцо, Рязанский и Волгоградский проспекты, улицы Подольских Курсантов, Липецкая, Дорожная, Симферопольское и Варшавское шоссе и магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе». Здесь мы возводим большое количество искусственных сооружений. Например, наполовину выполнена надвижка металлического пролетного строения эстакады через МКАД для обеспечения съезда с МКАД на ЮВХ в сторону Симферопольского шоссе. Надвижка проводится по радиусу, что усложняет монтажные работы. При этом монтаж эстакады проводится без остановки движения на МКАД. Всего на этом участке хорды предстоит построить 11 километров новых дорог, четыре эстакады, два тоннеля, один мост, два надземных пешеходных перехода в районе жилой застройки Южная Битца и в районе ТЭЦ-26 и 2 подземных пешеходных перехода в районе пос. Битца и ЖК «Бутово Парк 1А».