Как умение говорить красиво и правильно может изменить карьеру

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Может показаться, что хорошо поставленный голос, умение формулировать свои мысли и связно выражать их — навыки, которые нужны далеко не каждому человеку. Но реальность такова, что нам все чаще приходится заниматься самопрезентацией и от того, насколько мы будем успешны в этой области, может зависеть наша карьера. Подробнее о том, почему важно говорить красиво, «Вечерней Москве» рассказала тренер по голосу Седа Каспарова.

Почему голос и речь так важны

После пандемии коронавируса удаленка перестала быть чем-то необычным. Оказалось, что многие процессы можно запросто перевести в онлайн без потери качества. Кто-то даже после снятия всех ограничений остался работать в удаленном формате, перейдя вместо личных встреч на созвоны, обмен аудиосообщениями или видеоконференции.

Личное общение не исчезло, но на первый план вышло общение онлайн. Для кого-то это открыло новые возможности, а кто-то, наоборот, столкнулся с ограничениями и сложностями. При онлайн-взаимодействии именно голос стал главным инструментом, с помощью которого можно как расположить к себе собеседников или аудиторию, так и оттолкнуть от себя.

Те, кто развивает личный бренд в соцсетях, знают о том, что на одних текстовых постах сегодня далеко не уедешь, нужно взаимодействовать с аудиторией, используя видеоформат. Однако, не умея говорить красиво и правильно, сложно увлечь и привлечь незнакомых людей. Особенно тех, кто только недавно узнал о вас и не понимает, в чем ваша ценность как эксперта.

Очень многие боятся проявить себя, показать экспертность. Они не знают свою реальную цену, из-за синдрома самозванца боятся назвать достойную стоимость своих услуг, да и вообще опасаются предлагать их кому-либо, считая личные знания и опыт никому не нужными из-за неуверенности в себе.

Работа с речью и голосом — это больше, чем просто приобретение полезного навыка. Это работа над собой, которая способна изменить ваш карьерный путь.

Три бонуса, которые дают красивые голос и речь

Умение убеждать

Многим знакома ситуация, когда, даже будучи уверенным в своей правоте, человек не может убедить собеседника в том, что к нему стоит прислушаться.

Причина этого — голос. Если вы говорите с восходящей интонацией, на высоких нотах, тараторите, спешите, запинаетесь, то такая речь меньше всего ассоциируется с чем-то, на что надо обратить внимание. Это речь неуверенного в себе человека, того, кто не считает себя экспертом и профессионалом, того, кто не верит даже собственным словам и потому не может убедить в этом окружающих.

Другое дело — грудной низкий голос с нисходящей интонацией. Он располагает к себе, заставляет прислушиваться. Кажется, что человек, который так говорит (если к тому же он не спешит и не запинается), точно преподносит что-то важное. На слова таких людей гораздо охотнее обращают внимание, они кажутся более весомыми и значимыми.

Умение правильно презентовать себя

Мы живем на больших скоростях, постоянно знакомимся с разными людьми — лично, при переписке, во время видеосозвонов или общения по телефону. Важно уметь производить впечатление и запоминаться.

Используйте всю силу голоса и учитесь представлять себя в ПУП-методике, называя лишь три факта о себе: простой, удивительный, полезный. Метод подойдет как для собеседования, так и для самопрезентации в новом коллективе — на то, чтобы представить себя, у вас уйдет всего одна минута.

Потренируйтесь, используя различные факты для разных компаний. Так вы научитесь «подсвечивать» свои важные качества и совершенно точно обратите на себя внимание. Без умения звучать красиво и говорить правильно это будет сделать сложновато.

Увеличение заработка

Работа с голосом — это не только упражнения для коррекции дикции и расширение словарного запаса. Это комплексная работа, меняющая то, как человек будет преподносить себя, поверит ли он в себя как в эксперта.

Если он не верит в себя как в профессионала, если ему кажется, что он не может получать много за свои навыки и умения, то он не сможет продать свои услуги дорого. На собеседовании он, скорее всего, будет мямлить или говорить тихо, не рискнет просить повышения. А если осмелится презентовать себя как эксперта в социальных сетях, то не сможет рассчитывать на высокий чек. Услуги он может предоставлять прекрасные и нужные, но продать их дорого точно не сможет. Аудитория, услышав речь с запинками, мычанием и детской интонацией, просто не поверит в экспертность специалиста и высокое качество его услуг.

Складная речь, низкий голос, комфортный для восприятия темп речи, богатый словарный запас — вот то, что располагает к вам собеседников. С таким человеком приятно общаться, ведь он знает себе цену, и люди подсознательно тянутся к нему. А повышающийся спрос и востребованность позволят «продать» себя дороже, повысить стоимость своих услуг и начать зарабатывать больше.