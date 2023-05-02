Психолог Мыльникова назвала пять способов привить ребенку трудолюбие

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Каждая история успеха напрямую связана с трудолюбием. Ни один талантливый человек не может раскрыться полностью, не приложив усилия. Специалист семейного центра «Притяжение» Анна Мыльникова рассказала «Вечерней Москве» о том, как сформировать эту черту в детях.

Не упустите момент

Любовь к труду лучше воспитывать с самого детства. Примерно в три года у ребенка начинает проявляться тяга к самостоятельности. Эту стадию можно заметить по тому, что дети начинают повторять: «Я сам(а)!» Позвольте малышу совершать простые действия: одеться или собрать игрушки.

Будьте примером

Многие черты характера дети перенимают от родителей. Не стоит ожидать от ребенка выполнения элементарных вещей, если сами неохотно приступаете к обязанностям. Будет идеально, если к домашним делам вы привлечете малыша. Так отношения станут крепче, а сын или дочь получат полезный опыт.

Используйте игру

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Если ребенок не хочет убирать игрушки, устройте соревнование, кто быстрее справиться с бардаком и найдет каждой вещи домик. Или попросите малыша спасти пол от нашествия грязи. Дети с удовольствием согласятся помочь, если превратить процесс в увлекательное событие.

Откажитесь от приказного тона

Подумайте, на что вы сами с большей охотой откликнулись бы: на просьбу или требование? Ребенок с радостью поможет, если говорить спокойно и вежливо.

Хвалите и поощряйте

Важно, чтобы у ребенка труд ассоциировался с положительными эмоциями. Позвольте малышу чувствовать себя героем, когда он помогает мыть посуду, кормить домашнее животное или ухаживать за комнатными растениями. Внутренняя мотивация отлично работает, особенно если дело касается воспитания трудолюбия.

— Труд всегда был и будет основной достижения целей. Задача родителя — привить детям позитивное отношение к работе, объяснить, что, не приложив усилий, нужный результат не получится. Если же возникают трудности, специалисты семейных центров готовы оказать комплексную помощь и поддержку. Получить подробную информацию о занятиях и записаться можно через наш портал, — заключает Анна Мыльникова.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня