Как выбрать работу по душе: карьерный эксперт службы занятости Москвы рассказал об элементах корпоративной культуры

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При выборе места работы определяющую роль играет не только круг обязанностей и размер заработной платы, но и корпоративная культура компании. Из каких элементов она складывается и на что стоит обратить внимание соискателю, чтобы не разочароваться еще на испытательном сроке, рассказала карьерный эксперт службы занятости города Москвы Кристина Гончарова.

— Нередко происходит такая ситуация: кандидат только устроился на новую работу, но уже чувствует дискомфорт. При этом он не всегда может объяснить причины таких ощущений: «просто не мое», «не та атмосфера». Как же найти работу по душе? Есть критерии, по которым вы можете оценить подходящую вам корпоративную культуру: стиль управления, отношения с руководителем, коммуникация между коллегами, совместный досуг и многое другое. Нельзя сказать категорично, что какая-то корпоративная культура благоприятная, а другая — токсичная. Это очень индивидуально. Важно изначально правильно оценить свою готовность работать в той или иной организации. Для этого разберитесь, из каких составляющих складывается портрет любимой работы конкретно для вас. Предлагаем оформить ваши размышления в виде таблицы. Выпишите описанные параметры, а затем поделите лист на две колонки. В одну вносите свои пожелания, а в другую — к чему вы не готовы. Это поможет упорядочить ваши представления об идеальной работе и осознанно строить планы на будущее, — рассказала Кристина Гончарова.

Стиль управления

Многие соискатели ошибочно думают, что их не касаются управленческие решения высшего руководства. Однако стиль лидерства в компании в конечном счете влияет на каждого сотрудника. От этого зависит, как выстраиваются рабочие отношения в коллективе. Например, распределяются ли задачи в приказном порядке и с пометкой «срочно» или каждый может проявлять инициативу и самостоятельно выстраивать приоритеты. Насколько жесткая иерархия в компании? Принято ли вести открытый диалог с первыми лицами? Разграничены ли обязанности сотрудников или царит атмосфера творческого беспорядка?

Разным по характеру и темпераменту сотрудникам нужен разный уровень свободы и ответственности. Кто-то отличный исполнитель, и ему важно стабильно выполнять поставленные перед ним задачи. А кто-то приходит в компанию, чтобы занять позицию лидера и реализовывать свой потенциал в этом направлении. Такому сотруднику становится тесно, когда он не участвует в принятии решений.

Необходимо осознавать свои предпочтения и понимать, в какую корпоративную среду сможете встроиться вы.

Отношения с руководителем

Непосредственный руководитель — тот, с кем вам предстоит коммуницировать в компании чаще всего. Его личность и методы управления во многом будут определять формат вашей работы. На разных этапах развития карьеры вам подойдут разные наставники. Для новичка и стажера идеальным будет менеджер, который всему научит и проконтролирует на каждом этапе. А самостоятельному сотруднику уже не нужна такая дотошная опека. Опытному профи важно доверие со стороны начальства, гораздо больше свободы и автономности.

Отчетность и оценка эффективности

Кто, как и по каким критериям оценивает вашу работу? Назначены ли для вас показатели эффективности и можете ли вы на них повлиять? В каких-то компаниях оценке эффективности не уделяют должного внимания, а где-то идет строгий упор на результаты. На их основании распределяются премии или согласуется продвижение по службе.

Где-то есть практика ежедневных или еженедельных письменных отчетов, а где-то нет строгого контроля эффективности. Когда выбираете новое место работы, обязательно выясните, как вас будут оценивать. Определите для себя, согласны ли вы с предложенными методами измерения результатов.

График и дисциплина

Рассмотрим ситуацию: соискатель планирует совмещать основную работу с дополнительными проектами. В таком случае нужно договориться на берегу, чтобы сразу понимать, насколько сотрудник может влиять на свой график. Например, он быстро и качественно выполняет свою работу. Можно ли в таком случае уйти по своим делам, когда освободился? Или необходимо не покидать рабочее место с 9 до 6? Возможно в организации стабильно практикуются ежедневные переработки? Чтобы избежать конфликтов, узнайте, насколько предлагаемый график соответствует вашему стилю жизни.

Еще один важный критерий — дресс-код. Кто-то любит строгость в одежде, а кому-то она неудобна, хочется расслабленных образов. Чтобы не попасть впросак, обратите внимание на то, как принято выглядеть сотрудникам в компании.

Коммуникация между коллегами

Допустим, вы интроверт и не любите общаться на отвлеченные темы на работе. А в новом коллективе все активно знакомятся, здороваются и улыбаются. Тех, кто не разделяет такой доброжелательности, считают замкнутыми и нелюдимыми, и от этого вам не по себе. Обратите внимание, насколько приемлем для вас стиль общения, принятый в команде.

А еще важно понять, будут ли вас окружать коллеги вашего возраста или это разновозрастная команда. Например, опытному сотруднику старшего поколения может быть некомфортно в среде зумеров, если он не погружен в современную поп-культуру.

Частый камень преткновения — сбор денег на праздники и совместные активности. Узнайте, насколько это принято в коллективе, можно ли от этого отказаться и будет ли принятый уровень участия посильным для вас.

Еще один критерий атмосферы в коллективе — то, какие шутки здесь уместны. Есть ли какая-то определенная черта, которую нельзя переступать? Есть ли люди, которых что-то может обидеть и оскорбить?

Особое внимание стоит уделять травле в коллективе – это однозначный красный флаг. Буллинг крайне неблагоприятно влияет на климат в команде. Даже роль наблюдателя может причинить травму свидетеля, значительно истощать ваши эмоциональные и физические ресурсы.

Возможности для роста

Для многих ключевая мотивация — карьерный рост. Оцените, насколько этому способствуют ресурсы и атмосфера в компании.

Присмотритесь, подразумевает ли ваша роль только линейные и рутинные задачи или есть амбициозные проекты. Есть ли потолок для развития: часто ли открываются новые направления, внедряются инновационные подходы? Поощряется ли обучение, выделяются ли на него средства компании? Ответы на эти вопросы помогут понять, каковы ваши перспективы.

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