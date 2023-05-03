Московская команда приняла участие в спортивном фестивале по адаптивному хоккею

Команда Pride на льду арены «Шайба» Олимпийского парка Сочи / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Команда «Pride» столичного Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» для молодых людей с ментальными особенностями впервые приняла участие во всероссийском спортивном мероприятии — Фестивале адаптивного хоккея. Ребята отправились в Сочи, где провели несколько насыщенных дней, полных тренировок, товарищеских игр и необычных занятий физкультурой.

Большие спортивные мероприятия, такие как Фестиваль адаптивного хоккея в Сочи, являются важным событием для молодых людей с ментальными особенностями. Такие события позволяют им встретиться с другими командами, завести интересные знакомства и увидеть новые места, расширить свой кругозор, а в матчах продемонстрировать свои навыки и силу характера.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Давно ждали фестиваля и готовились к нему целый год. Было непросто, но мы старались, тренировались дважды в неделю, чтобы показать свой лучший результат. Стали дружной командой, и это главное — сейчас можем соперничать с опытными хоккеистами, которые играют уже много лет, — делится защитница Pride Мария Бекаева.

Каждый день ребята выходили на лёд против соперников со всей России. Хоккей помогает укрепить физическую форму и иммунитет, способствуют улучшению психического здоровья. Командная работа развивает социальные навыки и уверенность в себе, а также дает участникам возможность проявить свой потенциал.

Товарищеские матчи между командами со всей страны проходили ежедневно / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

На льду Олимпийского парка в Сочи хоккеисты Pride встретились с командами «Стрелка» из Нижнего Новгорода, «Хоккей для детей» из Санкт-Петербурга и «Метеор» из Чувашии. Молодые люди показали достойную игру, лишь немного уступая более опытным и сильным соперникам.

— Каждый матч был сложным. Я старался не пропускать ни одной шайбы. В какой-то момент на льду была такая битва, что уже было сложно отличить своих от чужих, — рассказывает вратарь Кирилл Арутюнов.

Интенсивный график матчей не каждому по силам, поэтому хоккеисты Pride готовились к встречам с соперниками не только физически, но и морально. В перерывах между играми ребята совместили полезное с приятным – поднялись в горы к Агурским водопадам, прошли по берегам каньона Псахо и искупались в холодном Чёрном море.

Хоккеисты Pride в каньоне реки Псахо / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Мы подумали, что ребятам будет важно увидеть достопримечательности Адлера. Это намного интереснее обычных тренировок, которые они проводят в Москве по несколько раз в неделю. А здесь и физическая нагрузка, и яркие впечатления. Для наших игроков каждый выезд — это настоящий экзамен на самостоятельность и еще один шаг к самостоятельной жизни, — говорит тренер Pride Оксана Белова.

В феврале 2022 года студенты центра сопровождаемого проживания создали хоккейную команду, которая впоследствии одержала несколько ярких побед в матчах по всей России. За год своего существования молодые хоккеисты получили ценный опыт, обучаясь у игроков команд «Амур» из Хабаровска и «Динамо» из Минска, и стали участниками Федерации адаптивного хоккея России. На фестивале координаторы Pride получили премию «Золотой стандарт» за вклад в развитие специального хоккея.

Игроки и координаторы команды с премией «Золотой Стандарт» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Эта награда — признание нашей работы и усердных тренировок студентов. Для молодых людей специальный хоккей стал одной из возможностей реализовать свой потенциал, над чем мы и работаем для достижения успехов в адаптации и социализации особенных москвичей, — говорит директор центра Ирина Шпитальская.

Адаптивный хоккей — одно из направлений работы со студентами в Центре сопровождаемого проживания «Гурьевский». В учреждении применяются технологии обучения молодых людей с ментальными особенностями, что помогает впоследствии жить самостоятельно или с минимальным сопровождением. Сегодня в центре обучаются 120 студентов.