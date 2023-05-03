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Сепсис, абсцессы и смерть: инфекционист Мескина рассказала об опасности сальмонеллеза

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Сепсис, абсцессы и смерть: инфекционист Мескина рассказала об опасности сальмонеллеза
Фото: Unsplash

Сальмонеллез распространяется в том случае, если не соблюдаются санитарные условия на производстве или в хозяйстве. Инфекция попадает в продукты питания и становится причиной кишечных расстройств. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Главный источник заражения

По ее словам, главный источник заражения сальмонеллой — продукты птицеводства (плохо обработанное куриное мясо, плохо сваренные яйца — прим. «ВМ»). Также сальмонеллой могут быть заражены и молочные продукты.

— Сальмонелла даже имеет свойство сохранять свою жизнеспособность в высохшем состоянии один или два месяца, а потом в виде пыли оседать на продукты питания, заново активироваться и распространяться, — пояснила Мескина.

Врач обратила внимание, что инфекция может передаваться и от человека к человеку, например, через руки.

— Чаще всего сальмонеллез можно подхватить через пищу или воду, но можно заразиться и при контакте с больным. Например, через пожатие рук, — предположила врач.

Можно и умереть

Сальмонеллез, как рассказала инфекционист, чаще вызывает кишечную инфекцию с диареей и рвотой. Однако может протекать и очень тяжело.

— Инфекция может спровоцировать возникновение сепсиса и тяжелое обезвоживание, — объяснила Мескина. — Но чаще регистрируются случаи среднетяжелой формы.

Она может даже привести к смерти человека, уверена Мескина.

— Такие случаи единичны, но они есть. Смертность вероятна, потому что сальмонеллез может вызвать сепсис, тяжелые абсцессы любого органа (легких, костей, суставов — прим. «ВМ»), сальмонеллезный менингит, тяжелые артриты, — заключила она.

В особой опасности

Врач рассказала, кто находится в группе риска по данному заболеванию. Среди таковых — дети, пожилые граждане (от 65 лет), люди с иммунодефицитом и те, кто проходит терапию, подавляющую иммунитет (онкобольные).

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