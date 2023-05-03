Сепсис, абсцессы и смерть: инфекционист Мескина рассказала об опасности сальмонеллеза
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Сальмонеллез распространяется в том случае, если не соблюдаются санитарные условия на производстве или в хозяйстве. Инфекция попадает в продукты питания и становится причиной кишечных расстройств. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.
Главный источник заражения
По ее словам, главный источник заражения сальмонеллой — продукты птицеводства (плохо обработанное куриное мясо, плохо сваренные яйца — прим. «ВМ»). Также сальмонеллой могут быть заражены и молочные продукты.
— Сальмонелла даже имеет свойство сохранять свою жизнеспособность в высохшем состоянии один или два месяца, а потом в виде пыли оседать на продукты питания, заново активироваться и распространяться, — пояснила Мескина.
Врач обратила внимание, что инфекция может передаваться и от человека к человеку, например, через руки.
— Чаще всего сальмонеллез можно подхватить через пищу или воду, но можно заразиться и при контакте с больным. Например, через пожатие рук, — предположила врач.
Можно и умереть
Сальмонеллез, как рассказала инфекционист, чаще вызывает кишечную инфекцию с диареей и рвотой. Однако может протекать и очень тяжело.
— Инфекция может спровоцировать возникновение сепсиса и тяжелое обезвоживание, — объяснила Мескина. — Но чаще регистрируются случаи среднетяжелой формы.
Она может даже привести к смерти человека, уверена Мескина.
— Такие случаи единичны, но они есть. Смертность вероятна, потому что сальмонеллез может вызвать сепсис, тяжелые абсцессы любого органа (легких, костей, суставов — прим. «ВМ»), сальмонеллезный менингит, тяжелые артриты, — заключила она.
В особой опасности
Врач рассказала, кто находится в группе риска по данному заболеванию. Среди таковых — дети, пожилые граждане (от 65 лет), люди с иммунодефицитом и те, кто проходит терапию, подавляющую иммунитет (онкобольные).