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Студенты собрали лучшие книги для отправки на Донбасс

Александр Зосимов

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Общество
Студенты собрали лучшие книги для отправки на Донбасс
Студенты Российского государственного социального университета запечатывают коробки с книгами, чтобы отправить их на Донбасс / Фото: Пресс-служба РГСУ

Студенты и сотрудники Российского государственного социального университета объединились и объявили сбор школьных книг для детей Донбасса. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, что приносят москвичи для подрастающего поколения из новых регионов.

Волонтеры университета отправят в Донецкую и Луганскую народные республики художественную, историческую, детскую и научную литературу, а также справочные пособия, словари на русском языке.

Приносят студенты и преподаватели и другие издания. Хрестоматийная и правовая литература, которая также станет основой гуманитарного груза, поможет освоить базу гуманитарных дисциплин по программе средней школы. В частности, это касается истории России, отечественной литературы, а также обществознания. Таким образом, ребята не будут отставать от программы наших школ.

По словам добровольцев РГСУ, молодежь новых присоединенных территорий хочет поближе познакомиться с главными произведениями русской литературы. Поэтому собрали лучшие стихотворения, романы и повести выдающихся классиков: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Льва Толстого, Федора Достоевского, Михаила Булгакова и других. Большое внимание студенты и преподаватели уделили и авторам Серебряного века, и мастерам пера советской эпохи и современности. Еще там есть словари русского языка авторства Владимира Даля и Сергея Ожегова.

— Возвращение четырех субъектов в состав России предполагает организацию учебно-воспитательных и культурно-просветительских процессов на базе русскоязычной литературы. Учитывая дефицит таких книг в школьных и вузовских библиотеках, инициатива РГСУ призвана улучшить доступ к изданиям на русском языке для учащейся молодежи. Для нас важно, что данная инициатива родилась среди наших студентов и была поддержана Студенческим советом, — отметил ректор РГСУ Андрей Хазин. — Это говорит о том, что мы выпускаем в жизнь не только хороших специалистов, но и людей с высокой степенью гражданской ответственности.

КСТАТИ

Присоединиться к студенческой социальной акции «Книги едут на Донбасс» могут все желающие. Принести книги можно по адресу: ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 5, кабинет № 203. Там расположен штаб МЫВМЕСТЕ. Книги можно сдать с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Акция продлится до 1 июля включительно.

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