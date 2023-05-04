Столичные психологи рассказали, почему людям старшего возраста важно общение

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Душевный разговор много значит для людей совершенно любого возраста — будь то маленький ребенок или взрослый. Однако цели и характер коммуникаций в разные периоды жизни весьма отличаются. О том, что дает общение пенсионерам, рассказывает специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Общение — это не только разговоры внутри семьи или беседы с друзьями, но и комментарий в месенджере или обмен репликами с коллегой. Люди общаются на работе и в магазине, в транспорте, с соседями и друзьями. Это неотъемлемая часть нашей жизни, ведь без нее человек может почувствовать себя покинутым и одиноким.

— Выход на пенсию воспринимается всеми по-разному. Для экстраверта, имеющего массу увлечений и постоянно посещающему публичные мероприятия, он дается проще, чем тому, кто в основном все время посвящал только работе и дому. Какой бы специальностью прежде человек не обладал, работая, он осознавал свою востребованность, был одним из тех, кто выполняет общее важное дело. Общение с другими людьми позволяет обрести новые смыслы жизни, найти занятия по душе, исключить чувства как физического, так и внутреннего одиночества, и просто быть рядом с кем-то, кому ты интересен, — рассказала Екатерина Игонина.

Люди старшего поколения ассоциируются с опытом и мудростью – и у них в действительности многому можно научиться. Воспоминания о способах преодоления жизненных трудностей, о том, какие черты характера помогали добиваться успеха, что дарило надежду и ощущение счастья, о гордости за достижения и о том, почему не стоит волноваться по пустякам.

— С выходом на пенсию общения становится меньше, поэтому особенно важно получать пищу для ума. Будь то кино, новости, обсуждение событий, происходящих в своем районе или даже в «звездной» семье — все это стимулирует память, тренирует внимание, развивает мышление, речь. Ведь дело не только в передаче данных, а еще и в анализе того, что передается. Чем общительнее человек и чем лучше его психоэмоциональное состояние, тем интереснее ему жить, — поделился специалист.

Для одиноких и застенчивых людей старшего возраста психолог предложила ряд рекомендаций:

Активнее взаимодействуйте с соседями

В наши времена не принято, к примеру, часто обращаться к соседям с просьбой. Однако познакомиться с жильцами своего дома можно, начав здороваться и обмениваясь парой фраз. Это могут быть впечатления о погоде, наступившем празднике или обсуждение районных новостей. Улыбка и доброжелательный настрой обязательно помогут обратить на себя внимание и расположить другого человека к общению.

Поддерживайте разговор с младшим поколением

Забирая внуков из садика или ожидая их в школьном дворе, можно завязать разговор с родителями. Например, обсудить особенности учебной программы или расписание кружков. Начиная говорить на одну тему, разговор часто перекидывается на другие, интересные для обоих собеседников. Как правило, в ходе такого общения каждая сторона получает массу полезной информации.

Принимайте участие в праздниках и городских мероприятиях

Чем более активную деятельность вы ведете, тем больше поводов для общения, знакомства и поддержания отношений. Не стоит стесняться начинать разговор первым или бояться быть навязчивыми — если тот, к кому вы обращаетесь, настроен на продолжение общения, он с удовольствием поддержит диалог.

Используйте возможности виртуального общения

Для того, чтобы найти друзей по интернету, не обязательно заводить свой блог или канал, хотя это здорово расширяет круг знакомств. Обратитесь к своим увлечениям и хобби — в интернете найдётся масса сайтов и форумов ваших единомышленников. Виртуальное общение очень часто перерастает в живое.

Станьте участником спецпроекта «Московское долголетие»

Вот уж поистине кладезь как самых интересных и увлекательных занятий, так и возможностей общения. С целью укрепления физического и ментального здоровья горожан властями Москвы создаётся масса доступных программ. Ведь заниматься йогой, танцами или спортивной ходьбой гораздо проще, легче и эффективнее в группе, под контролем тренера. Физические нагрузки в компании не только оздоравливают и делают организм выносливее — это также даёт заряд бодрости, веселья и отличного настроения.

Бесплатную психологическую поддержку можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 16 мая в 15:00 состоится бесплатное онлайн-мероприятие: «Как улучшить память в любом возрасте». На встрече с участниками, специалисты расскажут о психологических техниках, позволяющих укрепить память и увеличить объем запоминаемой информации. Участие бесплатно, требуется предварительная регистрация по ссылке.