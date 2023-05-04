Мужская работа. Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев: Пора менять отношение к армии и контрактникам

Кандидат на прохождение контрактной службы Арут в Едином пункте отбора на улице Яблочкова / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Уже месяц в Москве открыт Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Здесь ждут людей, готовых профессионально защищать безопасность России. Вице-спикер Мосгордумы, военкор Андрей Медведев оценил работу центра и поделился с «Вечерней Москвой» своим взглядом на текущую ситуацию.

Фото: Из личного архива Андрея Медведева

Медведев уверен: чтобы сохранить страну, нам нужно менять к ней отношение. Спецоперация на Украине идет второй год, и общество из нее должно выйти иным.

— Вспомните: после начала СВО из России случилось две волны бегства — в первые недели спецоперации и после объявления частичной мобилизации, — рассуждает вице-спикер МГД. — Я этому не удивляюсь, ведь наше общество долгие годы убеждали, что идеология не нужна. Что Родина — это хорошо, но смысл жизни — купить квартиру, машину, съездить отдохнуть к теплому морю. И многие просто не нашли в себе сил для самопожертвования. Большая часть молодых защищать Родину не пошла. А если кто и пошел, то вопреки среде. Отправились на фронт в основном «кузьмичи» — люди за 40, такие, как я.

— Почему?

— А потому что мы выросли в СССР. Да, многие из нас сомневались в социалистической идее, но в необходимости защищать свою страну мало кто сомневался, ведь все вокруг было пропитано патриотизмом. Простой пример: вот мы, пацаны, жители района на окраине, что-нибудь этакое «исполнили» на уроке, и учитель нас выгнал. Мы болтаемся в коридоре. А там — стенды школьного Музея обороны Москвы.

Там висят портреты Героев Советского Союза, генералов, маршалов, пионеров-героев. Да, ты балбес, тебя выгнали с урока, но ходишь, смотришь, и волей-неволей сравниваешь себя с героями. А ведь ты еще читал советскую литературу — и автоматически впитывал образ борца, великого путешественника и, конечно, патриота. Причем этот патриот порой что-то делал вопреки власти, но всегда во славу и для пользы страны.

— Сейчас не так?

— Откройте современные учебники истории, литературы, обществознания — и сами поймете. Поэтому, наверное, для воспитания патриотизма нужно первым делом учебники переписать. А еще, возможно, изменить список обязательной литературы. Вообще, я считаю, не должна база нашего патриотизма строиться на двух событиях — Великой Отечественной и полете в космос. А где все остальное? Где герои современности? Мы, журналисты, должны их создавать — рассказывая о реально достойных людях.

Волонтеры Артем Руссу и Валерия Азаркина раздают информационные листовки в столице / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

— Что еще надо делать?

— Менять отношение к армии. Начиная с 1970-х в нашем обществе формировалось мнение, что если тебя позвали в военкомат — все, катастрофа. Впереди дедовщина, насилие, глупость, и вернешься морально искалеченным уродом. Но в армии все реально не так.

— В Москве открылся центр контрактной службы, вы там побывали...

— Да, и я приятно поражен! Подобный опыт нужно масштабировать на всю страну, как раньше опыт госуслуг.

— Что там такого хорошего?

— Уважение. Человек пришел заключать контракт, и его встречает не старушка-вахтер, не перепуганный статист, который толком не понимает, чего от него хотят — нет, там все очень технологично. Кандидат предъявляет документы и сразу идет к врачам, которые, имея доступ к его электронной медкарте, моментально узнают о всех его болячках. Если с ними служить можно — человек идет дальше, к психологу. Если человеку нужно, чтобы ему заморозили выплаты по кредиту, вопрос решается тут же, не сходя с места. И здесь же идут беседы с представителями различных родов войск. У кандидата спрашивают, чего он хочет — окопы штурмовать или танки ремонтировать. А может, он ракетчик? Кстати, контрактников для СВО набирают и в тыл тоже. Для того же ремонта техники.

— Я слышал, что в наш мобилизационный центр едут даже из регионов.

— Это правда, потому что здесь все очень удобно. Если кандидат иногородний, он получает ваучер и живет в гостинице до момента отправки в войска. Я живу 47 лет и впервые сталкиваюсь с историей, что к людям так качественно относятся. Да еще и платят за их работу хорошо. А Москва еще и доплачивает из своего бюджета по 50 тысяч рублей в месяц. Итого получается около 250 тысяч — приличные деньги!

— Многие считают контрактников такими наемниками, солдатами удачи и относятся к ним негативно.

— Чтобы ситуация изменилась, нужно сделать несколько вещей. Во-первых, как, например, в США подвести общество к мнению, что служба в армии — неважно, государственной или частной, за деньги — это обычная работа. Кто-то трудится в офисе, кто-то — за рулем автомобиля, а кто-то — в военной сфере. Во-вторых, контрактники должны иметь не только высокую зарплату, но и льготы — например, при поступлении в вуз. В-третьих, нужно менять само отношение к слову «наемник».

По-моему, «Я — наемник» звучит гордо, вызывающе, дерзко! Хватит пользоваться штампами из журнала «Крокодил», где публиковались карикатуры с «наймитами капитала». У нас были казаки, которые завоевали для Российской империи Сибирь и Дальний Восток. Были так называемые украинские люди — профессиональные пограничники, которые стояли на окраине, т. е. украине. И все они так или иначе выполняли свою работу за деньги либо часть добычи. И это были настоящие мужчины, память о которых осталась в веках.

ДОСЬЕ

Андрей Медведев родился в Москве. Папа — контрразведчик, мама — телережиссер. Окончил журфак МГУ, работал на разных каналах телевидения. Подготовил более 2000 репортажей для информационных и информационно-аналитических программ. С 2004 по 2007 год курировал выпуск программы «Вести. Дежурная часть». С 2014-го — замдиректора дирекции информационных программ «Вести».