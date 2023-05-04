Подвиг ценой жизни

19-летний Александр Матросов закрыл своей грудью амбразуру немецкого ДЗОТа / Фото: Владимир Памфилов, подвиг Александра Матросова (1954 год)

27 февраля 1943 года у деревни Чернушки Калининской области (ныне — Псковской области) 19-летний рядовой 91-й Сталинской стрелковой бригады добровольцев-сибиряков Александр Матросов закрыл собой амбразуру вражеской огневой точки. Этот солдатский подвиг навсегда стал одним из символов героизма наших воинов в годы Великой Отечественной войны.

В сентябре 1942 года простой парень Александр Матросов, уроженец Ульяновской области, по воле судьбы оказавшийся на тот момент в Уфе, был призван военкоматом на армейскую службу — к этому моменту он достиг 18-летнего возраста. Обучался воинскому делу в пехотном училище. Молодые курсанты познавали военную науку, жили в землянках, совершали длительные марш-броски при 40-градусном морозе. Но из-за тяжелого положения на фронте и особенно на Сталинградском рубеже недоучившиеся курсанты были выпущены из училища досрочно и направлены на фронт. Среди этих молодых бойцов был и Александр Матросов.

...В конце февраля у деревни Чернушки Калининской области шел ожесточенный бой. Советские солдаты попали под мощный пулеметный огонь фашистов, который велся из дзотов — полевых оборонительных сооружений, что стало серьезной преградой продвижению наших войск. Один пулемет противника был уничтожен штурмовой группой бронебойщиков и автоматчиков, второй уничтожила другая группа советских бойцов. Но пулемет под прикрытием третьего дзота продолжал вести плотный огонь по всей лощине перед поселком.

Было сделано несколько отчаянных попыток уничтожить огневую точку, однако все они оказались неудачными. Взять дзот не удавалось. Три автоматчика попытались подползти поближе, но были убиты. И вот тогда поднялся гвардии рядовой Александр Матросов, связной командира роты. Он с гранатами и автоматом стал пробиваться к вражескому дзоту.

Немецкий пулеметчик заметил его — двигаться вперед было крайне опасно. Но, как только враг смещал пулеметный огонь немного в сторону, Александр устремлялся вперед. Таким образом Александру Матросову удалось подползти к огневой точке противника достаточно близко. Одна за другой в сторону немцев полетели гранаты, брошенные им, которые разрывались у самого дзота. На несколько секунд наступило затишье, Матросов поднялся на ноги и сделал длинный прыжок вперед, однако из амбразуры вновь показались вспышки выстрелов — и Александру снова пришлось залечь. Патроны были на исходе, гранат не было вообще. На раздумья и принятие решения оставались секунды. Матросов вскинул автомат и выстрелил по амбразуре. В дзоте произошел взрыв, и пулемет противника смолк. Александр снова поднялся на ноги, поднял над головой автомат и крикнул боевым товарищам: «Вперед!» Солдаты бросились в атаку. Но пулемет врага ожил, и из вражеского дзота полился смертельный свинцовый дождь. Пришлось снова залечь. И в этот момент рванувшись вперед, Александр Матросов телом упал на дзот и прикрыл пулемет. Путь для продвижения его боевых товарищей вперед был открыт. Спустя час деревня Чернушки была взята, и над ней наши воины водрузили красный флаг. Этот подвиг рядового гвардейца Александра Матросова является настоящим символом мужества, героизма и воинской доблести, любви к Родине и бесстрашия. Александру Матросову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

А 8 сентября 1943 года имя Александра Матросова было присвоено 254-му стрелковому полку, созданному на базе 91-й стрелковой бригады.

За годы войны аналогичный подвиг совершили 402 солдата.