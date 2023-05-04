После ранения учился ходить по земле и бить фрицев в небе

Алексей Маресьев с женой Галиной и сыном Виктором. На столе — «Вечерняя Москва» за 8 января 1947 года / Фото: Аркадий Шайхет

В июне 1943 года свой первый боевой вылет после тяжелейшего ранения совершил летчик Алексей Маресьев. И пусть он был только вторым пилотом самолета, за штурвалом которого сидел командир эскадрильи 63-го Гвардейского истребительного авиационного полка Александр Числов, многие посчитали сам факт того, что Маресьев вернулся в строй, примером настоящего мужества.

Самый первый боевой вылет Маресьева состоялся 23 августа 1941 года где-то под Кривым Рогом, а первый немецкий самолет он сбил в начале 1942 года. В марте того же года Алексей Маресьев был отправлен на Северо-Западный фронт — к этому моменту на его счету было четыре сбитых самолета. Именно здесь произошел воздушный бой, который навсегда изменил его жизнь.

Весной 1942 года советские войска возле неприметного городка Демянска между озерами Селигер и Ильмень окружили примерно стотысячную группировку немецких войск. 5 апреля 1942 года в районе этого так называемого демянского котла во время вылета по прикрытию бомбардировщиков в бою с немецкими истребителями самолет Як-1 Маресьева был подбит. Он пытался совершить вынужденную посадку в лесу, заприметив там подходящее озеро, но его самолет зацепился шасси за верхушки сосен, перевернулся и упал в снег. Маресьев остался жив, у него были сломаны обе ноги. Целых 18 суток повредивший ступни летчик сначала на покалеченных ногах, а затем и ползком пробирался к линии фронта. Экипирован Маресьев был неплохо: меховой комбинезон, унты и шлем давали шанс продержаться в лесу ранней весной. Но он не предполагал, насколько долгим окажется его путешествие. Съев бортовой паек, он питался тем, что удавалось найти в лесу: корой деревьев, ягодами, шишками. Вместо воды ел снег, ночевал в оврагах, дно которых выстилал ельником, им же укрывался... Как он в итоге остался жив, неизвестно никому, а сам летчик об этом рассказывать не любил. Им двигало разве что неукротимое желание жить. Его обнаружили жители деревни Плав в Валдайском районе — Сережа Малин и Саша Вихров. Отец Саши отвез Алексея на подводе в свой дом. Там он провел еще неделю, потом летчика отправили в московский госпиталь.

Перелом конечностей, обморожение — обе ноги пришлось ампутировать. Это, казалось бы, ставило жирную точку на карьере летчика. Однако Маресьев не собирался сдаваться. Он не смирился с мыслью, что ему придется расстаться с небом, приняв для себя решение — вернуться в авиацию и снова летать любой ценой. Практически сразу же после операции начал тренироваться: ходить, бегать, прыгать и даже танцевать. Всего за шесть месяцев тренировок Маресьев научился ходить на протезах так, что только редкий человек мог приметить в его походке что-то необычное.

В начале 1943 года он прошел медкомиссию и был направлен в летную школу, где уже через месяц совершил свой пробный вылет.

Алексей Маресьев проявил удивительное упорство в неоднократных просьбах к руководству снова направить его на фронт и наконец добился своего — в июне 1943 года он прибыл в 63-й Гвардейский истребительный авиационный полк, чтобы снова в одном строю с товарищами бить фашистов в небе над Курской дугой.

20 июля 1943 года Алексей Маресьев во время воздушного боя с превосходящими силами противника спас жизни двух советских летчиков и сбил сразу два вражеских истребителя. За этот свой подвиг приказом командования он был удостоен звания Героя Советского Союза.