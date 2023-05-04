Дракон разит врагов без промаха

Командир расчета Андрей «Физик» и Николай «Шахтер» на Донецком направлении / Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Специальный корреспондент газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков начал работу в зоне специальной военной операции. В каждом номере «Вечерней Москвы» читайте его эксклюзивные интервью, репортажи и аналитические материалы прямо из самого центра событий — Донецкой Народной Республики.

Свою машину РСЗО «Торнадо» бойцы с уважением прозвали «Драконом». Лавине смертоносного огня, которую она может обрушить на головы врагов, позавидовал бы любой монстр из старинных легенд. После получения цели машина оперативно выезжает из лесополосы. Еще минута — и пять ракет с ревом стартуют из направляющих стволов и уносятся в сторону вражеских позиций, оставляя на траве слегка обугленную проплешину от реактивных струй. По сообщению разведки, противником была предпринята попытка «прощупать» оборону российских войск. Которая была успешно сорвана.

— Сегодня мы стреляли осколочными снарядами по скоплению пехоты противника. Получили цель, отработали. Все как обычно, четко и штатно. Также эти снаряды эффективны против легкой бронетехники, — рассказывает командир расчета Андрей «Физик». — В принципе, пяти снарядов хватает, чтобы накрыть до взвода пехоты или колонну до пяти машин. Выезжаем «работать» каждый день, бывает по нескольку раз. Наше дело — быстро и точно отработать полученную цель. Боеприпасы используем разные — и противопехотные «коротыши», как сегодня, и, если нужно, зажигательные, и тяжелые.

Водитель РСЗО «Торнадо» Николай «Шахтер» / Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Отработав по цели, уже через минуту машина меняет позицию, чтобы не засекли вражеские наблюдатели, и возвращается для пополнения боекомплекта. Бойцы заряжают РСЗО. Уже через несколько минут расчет готов «отработать» новую цель, о чем командир орудия сразу докладывает по рации.

— Оперативно прибыли в район заряжания. Все отработано быстро и четко, как учили. Снарядного голода не испытываем, — сообщает водитель «Дракона» Николай «Шахтер».

В современных боевых действиях и наши войска, и противник используют беспилотную авиацию. Часто в ход идут обычные коммерческие квадрокоптеры, оборудованные системами сброса гранат. Однако ракетчики оборудовали машину экранами из мелкой сетки на жестком каркасе. Попадая в нее, ВОГ (выстрел осколочный гранатометный) либо отпружинивает в сторону, либо просто застревает и не взрывается. Как утверждают ракетчики, сейчас такой «тюнинг» РСЗО проходит боевую обкатку. И, если будет успешным, подобной допзащитой оборудуют остальные машины батареи. Кстати, разработали и собрали защиту сами бойцы.

— Уникальная машина, ею может управлять даже один военный. Водитель просто пересаживается на место командира, наводит систему по полученным координатам, отстреливается и уезжает, — командир батареи РСЗО с позывным «Каспер» с гордостью рассказывает о своей машине.

Спустя несколько минут раздается шипение рации: бойцам приходят новые координаты. А это значит, что им снова необходимо выезжать и «отрабатывать» цель.

СПРАВКА

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» по боевой эффективности в 15 раз превосходит своего предшественника — систему «Град».

Отношение массы топлива к массе корпуса в новой ракете улучшено в 10 раз. Калибр — 122 миллиметра.

Количество направляющих — 40.

Дальность стрельбы — от 4000 до 40 000 метров. Время залпа — 20 секунд. Расчет состоит их двух человек.