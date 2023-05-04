Ополченец Влад «Филин»: Главное, не опускать руки

Житель Донецкой Народной Республики Влад с позывным «Филин» один из первых вступил в народное ополчение Донбасса / Фото: Александр Зосимов / Вечерняя Москва

Корреспондент газеты «Вечерняя Москва» Александр Зосимов начал работу в зоне специальной военной операции. В каждом номере «Вечерней Москвы» читайте его эксклюзивные интервью, репортажи и аналитические материалы из самого центра событий — Донецкой Народной Республики.

Житель Донецка Влад с позывным «Филин» — боец первой волны ополчения Донбасса. Получив серьезное ранение, гвардии рядовой Народной милиции ДНР оказался прикованным к инвалидной коляске. Врачи говорили, что навсегда...

— Влад, как вы приняли решение отправиться на защиту Донбасса в 2014 году?

— Еще тогда я понимал, что вскоре идеология украинского фашизма глубоко запустит свои корни, поэтому знал, насколько жители ЛДНР нуждаются в защите. Я военный в третьем поколении, поэтому благодаря родителям знаю с детства, что антироссийские настроения на территории Западной Украины начали зарождаться еще в 1990-е годы, хотя тогда меня это сильно удивляло.

— Как родственники отнеслись к вашему решению отправиться на фронт?

— Тогда об этом старались не распространяться. Поэтому почти никто не знал. Да и кому нужны эти переживания?

— Насколько ополченцы были готовы противостоять врагу?

— Тогда ополчение было автономной боевой единицей, в которую входили «младшие хулиганы», они получали опыт от старших боевых товарищей. Каждый из ополченцев оказался полезным на фронте. Например, те, кто умел управлять тракторами, шли в танкисты. Но главное, что все были идеологически мотивированы, это помогало им быстро осваивать боевые специальности и противостоять врагу. И простые шахтеры сражались гораздо лучше, чем кадровые военные ВСУ.

— Сколько вы были на фронте?

— До весны 2015 года. Я получил ранение, меня эвакуировали в один из донецких госпиталей. Потом я лечился в Ростове-на-Дону и в Москве.

— Влад, какой вам поставили диагноз?

— Он был расписан на полстраницы. Но самое тяжелое — травма позвоночника с шейного до грудного отдела, черепно-мозговая травма и другие заболевания с причудливыми терминами.

— Как проходило ваше лечение в столице?

— В Москве мне установили титановую систему от шеи до поясницы. На самом деле очень много людей участвовали в том, чтобы я стал сильнее. Это мотивирует меня не опускать руки самому и помогать другим.

— Даже когда врачи говорили, что вы не сможете ходить?

— Когда я лежал в реанимации, многие врачи действительно по поводу меня говорили: «Он не пойдет!» Но один старый военный врач, который повидал Афган, посмотрел на меня и сказал: «Этот пойдет, он упрямый». Я эти слова запомнил на всю жизни. Они-то и придают мне силы.