Мужская профессия: сотрудники ОМОН рассказали о своей работе

Сотрудники столичного Отряда мобильного особого назначения на транспорте «Меч» (слева направо) Андрей Муратов, Дмитрий Семенов и Илья Агарков проводят очередную тренировку и отрабатывают условное спасение заложников / Фото: Пресс-служба Росгвардии

В пятницу, 5 мая, отмечается День водолаза. Сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» о своей работе.

Водолазы Григорий Усик и Дмитрий Семенов раскладывают на берегу реки снаряжение: ласты, маски, баллоны с дыхательной смесью и костюмы сухого типа — в них соблюдается абсолютная герметичность, и холодная вода не попадает вовнутрь.

— В таких мы чаще всего опускаемся в воду весной и осенью, чтобы тело не намокало и не остывало, — объясняет Григорий, натягивая костюм.

Погружаться приходится в любых условиях — прямо как у Высоцкого: «Плевать на погоду, уходим под воду...» Потом он закрепляет на спине двадцатилитровый баллон с кислородом и залезает в лодку. Немного отплыв от берега, водолаз ныряет. Ему поставлена задача: незаметно доплыть до судна, находящегося на середине реки, и вместе с товарищем обезвредить условного преступника, который взял в заложники пассажиров.

— Воздуха в баллоне может хватить до полутора часов, — поясняет Дмитрий Семенов, тоже готовясь к погружению. — Но тут все зависит от навыков и умения конкретного человека.

По его словам, опытный водолаз тратит меньше воздуха, чем новичок.

— У опытного до автоматизма отточено каждое движение. А вот начинающий чаще дышит, волнуется, быстрее работает руками и ногами, и поэтому воздух у него может закончиться уже через 40 минут. Но умение приходит с практикой.

Дмитрий и Григорий в профессии давно. Поэтому им не составляет труда незаметно подплыть к кораблю и с помощью специального снаряжения забраться на борт. Дальше действовать надо быстро. Условного террориста берут в клещи и задерживают.

— С задачей справились хорошо, — оценивает операцию начальник ОМОН на транспорте полковник полиции Николай Бравичев.

Он указывает сотрудникам на то, что можно улучшить в их работе. Ведь за прошлый год его подчиненные совершили около 180 рабочих водолазных спусков по заявкам от взаимодействующих органов. А после старта купального сезона они будут следить за безопасностью не только на акватории Москвы-реки, но и на всех транспортных реках Центральной России.

— Основная задача наших водолазов — осмотр гидротехнических сооружений и плавательных средств, — поясняет Бравичев. — Эта работа усиливается в период проведения спортивно-зрелищных и массовых мероприятий.

Нередко во время обследования дна находятся любопытные вещи. Например, в июле 2017 года столичные водолазы вытащили на поверхность пистолеты ТТ, вальтер, Reck Government, пакет с патронами различного калибра. А в 2021 году в Великом Новгороде на берегу реки Малый Волховец сотрудники «Меча» провели масштабные работы по подъему корпуса бронеавтомобиля БА-10, затонувшего летом 1941 года в ходе обороны города от немецко-фашистских захватчиков.

— Профессия водолаза — для сильных, мужественных мужчин, она требует выносливости и физической подготовки, — сказал Бравичев.

КСТАТИ

Профессиональный праздник специалистов водолазного дела был учрежден Указом президента России 5 мая в 2002 году. По данным за прошлый год, в структуре Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах работают около 340 водолазов. Оттачивать свои навыки им помогают специальные сборы.