Специалисты соцзащиты дали советы, как насыщено и интересно провести время с детьми

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В большом городе, когда родители заняты и работают, бывает нелегко найти время на простое семейное общение. Хорошая новость в том, что даже 20–30 минут в день, проведенные со взрослым, могут «напитать» детей чувством собственной значимости и нужности. Как интересно и полезно провести время с ребенком, рассказывают специалисты столичной соцзащиты.

— Ребенку не нужно, чтобы вы были рядом круглые сутки. Важно персональное внимание — без телефона, телевизора и домашних дел, — говорит психолог Центра содействия семейному воспитанию «Спутник» Алеся Печенина. — Именно тогда ребенок чувствует главное — он вам дорог! Можно разговаривать по дороге домой из садика или школы. Спрашивайте не про оценки, а о том, что хорошего было сегодня. Вечером поиграйте в настольные игры, а в выходной отправляйтесь гулять вместе. Планируя культурную программу, не забывайте, что общение о впечатлениях важнее самого похода в театр или музей».

Конечно, в ритме жизни города найти время на продолжительное и вдумчивое общение с ребенком бывает сложно: есть работа, личные и домашние дела. Однако, по словам специалистов, в этом деле главное — желание, и даже в плотное расписание можно вписать определенные ритуалы, которые помогут сблизиться с ребенком.

— В одной из семей, состоящих у нас на сопровождении, папа с десятилетним ребенком выходит по утрам на спортплощадку во дворе, чтобы вместе сделать зарядку. Общение совмещают с пользой для здоровья. А после школы за чашкой чая ребенок рассказывает бабушке, как прошел день, — приводит пример Анастасия Агафонова, психолог Центра содействия семейному воспитанию имени Ю.В. Никулина.

Вечер, когда дома собирается вся семья, — это время душевного общения, планирования программы на выходные или отпуск.

— Учитывайте, что детям нужна предсказуемость. Обязательно создайте традиции и ритуалы. Это может быть семейный совет, когда обсуждают насущные вопросы, вместе принимают решения, прислушиваясь к мнению каждого. Так дети понимают, насколько мы их ценим, — говорит Виктория Натрусная, специалист Центра имени Ю.В. Никулина.

Психологи уточняют, что подготовку уроков или проверку домашнего задания нельзя считать совместным досугом, который располагает к доверительным отношениям. Время, отданное общению с ребенком, должно быть посвящено только ему.

— Пусть это будет 20 минут в день. Неважно сколько, важно как, — поясняет психолог Центра «Полярная звезда» Галина Полякова. — Главное, чтобы ребенок был включен в процесс общения, а не находился рядом лишь номинально. Учитывайте возраст и интересы ребенка. Спросите, чем он хотел бы заняться. Если сын или дочь зовут вас кататься на аттракционах или смотреть фильм, проживите полученные эмоции вместе.

При этом то, чем вы занимаетесь, должно быть интересно обеим сторонам, иначе «магии» не случится. Отложите нотации и воспитательные моменты, важны партнерские отношения.

— То, что специалисты называют продуктивным общением, оставляет след в душе ребенка и улыбку на его лице. Ребенок будет вспоминать об этом долгие годы, даже став взрослым, — отмечает психолог Центра для детей-сирот «Берег надежды» Диана Колчева.

Не забывайте, что можно совмещать интересное с полезным. Приготовьте вместе десерт, почитайте вслух и обсудите сюжет произведения.

— Можно поиграть в школу или детский сад, только, чур, вы ученик. Это будет и весело, и полезно для психики ребенка. Включите какой-нибудь мультик без звука и попробуйте по ролям озвучить персонажей. Обычно получается очень забавно и интересно, — советуют психологи столичных центров для детей-сирот.

Если не удается придумать занятия самостоятельно, можно обратиться за идеями к специалистам служб столичной соцзащиты. В семейных центрах Москвы проводят множество мероприятий, которые помогут наладить гармоничные отношения, сплотить детей и родителей.

— Впереди праздничные дни, очень здорово провести их в кругу семьи и близких людей! Совместный досуг, общение, праздничная атмосфера улучшают и укрепляют взаимопонимание между родителем и ребенком, — говорит специалист семейного центра «Оберег» Александра Аверина.

6 мая в 14:00 семейный центр «Оберег» приглашает подростков старше 12 лет и их родителей принять участие в творческом мастер-классе «Граффити». Специалисты познакомят с базовыми приемами арт-направления, покажут, как правильно держать баллончик с краской, и предложат семьям создать собственное граффити. Мероприятие пройдет по адресу: Коктебельская ул., д. 8. Запись по телефону: 8 (495) 714-98-90.

А 10 мая в 16:00 семейный центр «Оберег» проведет мастер-класс по рисованию фломастерами «Цветочная поляна». Участие могут принять дети в возрасте 5-10 лет и их родители. Специалисты покажут, как в обычный процесс творчества добавить оригинальные техники. Адрес: Старонародная ул., д. 2. Запись по телефону: 8 (495) 712-90-45.

С активностями других центров можно ознакомиться на портале «Мой семейный центр» в разделе «Мероприятия».

НА ЗАМЕТКУ

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».