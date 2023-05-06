Как подготовить автомобиль к лету

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Жара, пыль, тополиный пух, насекомые — все это влияет на ваш автомобиль летом. А уж если вы собираетесь в дальнее путешествие — особенно. Что нужно, чтобы машине помочь?

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, считает, что первым делом необходимо установить летнюю резину.

— Большинство проблем на дороге, как показывает практика, связаны с шинами. В дождь автомобиль на лысой резине не справляется с мокрой дорогой, и его заносит. Поэтому нужно проверить состояние колес и обязательно установить летнюю резину, — пояснил Шапарин.

Автоэксперт Алексей Манин уточняет:

— Нужно провести балансировку колес. Если вы их не меняете, устанавливая на одни и те же диски то зимнюю, то летнюю резину, балансировать их нужно каждый раз после установки.

Если же резину вы меняете вместе с дисками, то тут нужно следить за поведением машины на дороге.

— Если ощущается биение рулевого колеса или задней оси, то, велика вероятность, требуется балансировка колес, — пояснил эксперт. — А если вибрации во время движения нет, то без балансировки можно обойтись. В любом случае ее нужно делать после 10–15 тысяч километров пробега. Эксперты также рекомендуют заехать в центр техобслуживания. Там проведут все регламентные работы: заменят масло, воздушные фильтры, проконтролируют наличие охлаждающей жидкости, ее утечку и, если прошло три года, также заменят. Летом проверка антифриза особенно важна.

Алексей Манин добавляет:

— Перед летом очень важно промыть радиатор. Лучше, конечно, его перед процедурой снять — тогда результат будет максимальным. Если не снимаете, то мыть его нужно паром.

Эксперт рассказал, что многие автовладельцы совершают ошибку: снимают радиатор и чистят его сами, в домашних условиях. Например, моющим пылесосом. Как результат, мягкие соты радиатора мнутся, и он работает куда хуже, чем должен.

— Перед летом крайне важно обеспечить надежную работу кондиционера — чтобы он всегда «выдавал» в салон нужную температуру, — пояснил Алексей Манин. — На автосервисе проверьте герметичность системы, наличие или отсутствие утечек, а потом проведите заправку кондиционера — стоит это недорого.

По словам эксперта, очень желательно кондиционер обеззаразить — убрать оттуда разные микроорганизмы. Да, это можно сделать и на сервисе — там вам предложат специальную обработку. Но можно воспользоваться и домашним рецептом — просто очистить испаритель кондиционера хлоргексидином: он продается в любой аптеке и стоит дешево.

Также, по словам экспертов, желательно осмотреть аккумулятор: есть ли на нем налет и следы окисления. Помните, что аккумулятора в автомобиле обычно хватает на 3–5 лет. Если ваш уже «старенький», то желательно хранить в автомобиле заряженный бустер, в котором достаточно энергии, чтобы в случае чего завести машину.

— Если вы редко пользовались машиной в зимний сезон, рекомендую проверить герметичность и состояние «запаски», — пояснил Алексей Манин. — Дело в том, что она может оказаться негодной, и вы, по закону подлости, узнаете об этом в самый неподходящий момент. Также желательно положить в багажник работающий компрессор. Но лично я, например, вожу с собой на всякий случай еще и ручной насос.

Эксперт добавил: имеет смысл удостовериться, есть ли у вас в машине огнетушитель, треугольник и аптечка.

— На зиму их уносят домой и забывают на антресолях. А спохватываются лишь после остановки гаишником, — пояснил Манин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Огородников, автоэксперт:

— Одна из главных «летних» проблем — мошки на лобовом стекле. Они возникают при каждой поездке, и «дворники» не спасают. Есть масса средств снять пятна от них, но почти все они довольно дорогие. Из «народных», но эффективных и безопасных я бы рекомендовал уайт-спирит, жидкость для розжига и колу. Довольно хорошо помогают и влажные очищающие салфетки, а также минеральная вода. Но если ею пользоваться, то тереть стекло нужно довольно сильно.