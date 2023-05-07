Подземелья без драконов: какие убежища были у диктаторов и вождей

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Бункер Гитлера в Берлине пал под советскими ударами 2 мая 1945 года. А какие еще убежища были у диктаторов и вождей? «Вечерняя Москва» рассказывает о некоторых объектах.

О самых секретных ВИП-схронах «Вечерка» попросила рассказать столичного историка и исследователя подземных фортификационных сооружений Дмитрия Юркова.

— Важно понять, что специальные фортификационные сооружения (СФС) в принципе строят не для того, чтобы кто-то в них прятался, — подчеркивает эксперт. — Они нужны для бесперебойной работы госструктур в военное время. Подчеркиваю, госструктур, а не отдельных личностей. Поэтому, когда мы слышим «бункер Сталина» или «бункер Черчилля», не надо понимать это буквально. Так, объект № 131 в Китае — это не «бункер Мао», а тоннельное сооружение для работы управляющих структур.

Подземное спецстроительство началось в СССР в 1930-е годы. В июне 1941 года спецсооружения для правительства еще не были готовы, поэтому для работы Сталина и других высших лиц во время бомбежек было решено оборудовать временный командный пункт на платформе станции метро «Кировская» (ныне «Чистые пруды»). С 27 июня поезда проходили платформу без остановок, а временные фанерные стенки позволили превратить станцию в «секретный бункер». В дневные часы Сталин работал в особняке на Мясницкой, а вечерами, при объявлении воздушной тревоги, спускался на платформу метро, пользуясь лифтовой шахтой прилегающего командного пункта ПВО.

Осенью 1941 года достроили «объект № 1» в Кремле. Он расположился прямо под окнами правительственных кабинетов, в сквере между зданиями Арсенала и Сенатского дворца. Строили его открытым способом в котловане с мощным железобетонным тюфяком сверху.

— С лета до зимы 1941 года шло строительство еще одного условного «бункера Сталина» — объекта № 18 на правительственной Ближней даче в Кунцеве, — уточняет исследователь. — Сначала это сооружение планировалось строить закрытым способом, в тоннеле на глубине нескольких десятков метров. Но метростроевцы уперлись в сложные водонасыщенные грунты и были вынуждены отступить. В итоге спецубежище построили по той же схеме, что и кремлевский объект — в котловане, отрытым способом. Следом началось строительство еще одного аналогичного неглубокого спецсооружения на дальней сталинской даче в Липках, к северу от Алтуфьева. Здешний «бункер» получил обозначение «объект № 31», но так и не использовался.

В 1941–1942 годах было построено несколько подземных объектов для высших лиц — так называемые Приволжские командные пункты в Ярославле, Горьком (Нижнем Новгороде), Казани, Куйбышеве (Самаре), Саратове и Сталинграде (Волгограде). Самый известный «бункер Сталина» в Самаре после 1991 года был рассекречен, и теперь там проводятся экскурсии, хотя вождь здесь не был ни разу.

Бункер Гитлера (фюрербункер)

Бункер рейхсканцелярии был первоначально построен как временное бомбоубежище для Гитлера, который на самом деле очень мало времени проводил в Берлине. Усиление бомбардировок Берлина привело к расширению комплекса как импровизированного постоянного укрытия. Состоял он из двух отдельных укрытий: передового бункера и бункера фюрера, расположенного на 2,5 метра ниже. Они были соединены лестницей, установленной под прямым углом, и могли быть закрыты друг от друга переборкой и стальной дверью. Фюрербункер был лучше укреплен. Его крыша была сделана из бетона толщиной почти 3 метра. Около 30 небольших комнат были защищены 4 метрами бетона. Жилые помещения Гитлера, естественно, находились в более надежно укрепленной части. К февралю 1945 года она была обставлена дорогой мебелью и украшена картинами. Спускаясь по лестнице в нижнюю часть и проходя через стальную дверь, можно было оказаться в длинном коридоре с рядом комнат с каждой стороны. Справа были помещения с генераторами и вентиляционными системами и телефонный коммутатор. С левой стороны спальня Евы Браун, прихожая, которая вела в кабинет Гитлера, и его спальня.

Комплекс был автономным. Однако он находился ниже уровня грунтовых вод, насосы постоянно работали для их удаления. Дизель-генератор обеспечивал электричество. Системы связи включали телекс, телефонный коммутатор и армейскую радиостанцию с наружной антенной. Бункер служил последней штаб-квартирой фюрера с 16 января по 30 апреля 1945 года.

Бункер Сталина

Глубина бункера Сталина в Самаре — 37 метров. Это высота 12-этажного дома. Аналогов такого строительства на тот момент не было, особенно если брать во внимание скорость выполненных работ — завершили их менее чем за 9 месяцев беспрерывного круглосуточного труда. В бункере были автономная система регенерации воздуха и своя электростанция. Все это до сих пор находится в рабочем состоянии.

Объект представляет собой многоэтажное сооружение, снабженное лифтами. На нижнем этаже находится зал заседаний для 115 человек. Рядом — комната отдыха, предназначенная для Сталина. На верхних этажах — помещения для охраны, складов, служб технического обеспечения. Бункер мог выдержать прямое попадание самой большой авиационной бомбы того времени: над сооружением — монолитный бетон толщиной три метра, песчаная прослойка и еще один метровый бетонный «тюфяк».

В 1991 году объект был рассекречен, открыт для посетителей и включен в список достопримечательностей Самары.

Находится бункер под зданием сегодняшней Академии культуры и искусства, в котором ранее располагался Куйбышевский обком КПСС. Справа от парадной лестницы в холле обкома партии была неприметная дверь, возле которой круглосуточно дежурил сотрудник НКВД.

ВИП-УКРЫТИЯ

ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО

Фото: Shutterstock / Fotodom

Штаб Гитлера в Мазурских лесах. 20 июля 1944 года именно здесь было покушение на фюрера. Бункер снесли после начала Висло-Одерской операции. Чтобы уничтожить сооружение, потребовалось 8 тонн тротила.

БУНКЕР ЧЕРЧИЛЛЯ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Построен в 1938 году. Это просто усиленный подвал казначейства в центре Лондона. Изнутри укреплен за счет каркаса из двутавровых балок. Военный кабинет Черчилля собирался здесь 115 раз.

БУНКЕР ЧАУШЕСКУ

Фото: AP | TASS

Находится на глубине 10 метров. Внутри специальные вентсистемы. Чаушеску боялся быть отравленным. По назначению не использовали ни разу.