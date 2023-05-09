Как правильно питаться и тренироваться, чтобы быстрее обрести желаемую форму

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Дать универсальный совет, который безотказно работал бы для всех, достаточно сложно. Все зависит от изначальной формы, комплекции и телосложения человека, а также каких результатов он хочет добиться: просто поддерживать форму или убрать все лишние килограммы и придать телу рельеф. В зависимости от цели определяется план действий, и человек его четко придерживается. Однако есть ряд правил, которые подходят и для первого, и для второго случая, подробнее о них «Вечерней Москве» рассказал восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев.

Найдите наставника

Наставника, персонального тренера, инструктора. Правда, важно отметить, что инструктор и тренер имеют большую разницу. Как правило, инструктора всегда устраивает работа своего подопечного, в то время как тренер всегда недоволен и требователен. Для новичка больше подойдет второй вариант. Роль наставника, особенно в начале спортивного пути, очень важна. Тренер не только подбирает необходимый комплекс упражнений с учетом ваших индивидуальных особенностей и физической подготовки, но и объясняет, как правильно они выполняются. Это очень важно, так как результат зависит от правильности выполнения, в противном случае занятия могут закончиться отсутствием результата или даже травмой.

Адекватно оценивайте свое состояние

В занятиях спортом люди нередко пускаются в крайности: юные молодые люди, переоценивающие свои силы, или люди после 40–45, которые никогда не занимались спортом и решили наверстать упущенное. И в том, и в другом случае очень важно учитывать индивидуальные особенности, такие как вес, его избыток, наличие хронических болезней. Немаловажно и то, для чего вы хотите похудеть/накачаться, то есть еще и психологический аспект. Спорт — это не временная история, а образ жизни. Если вы хотите сделать его своим спутником, важно сначала решить вопрос с телом с медицинской точки зрения и исключить все патологии, которые могут вам мешать сбросить вес или вообще проводить тренировки.

Подберите свой темп тренировок

Результат — это всегда труд. А в борьбе за красивое тело – вдвойне тяжелый, к которому нужно быть готовым. В среднем нужно закладывать год, а может, и полтора на желаемый результат. Все стоит делать поступательно, планомерно и без спешки. Тренировки должны быть регулярными, иметь план на определенные группы мышц каждое занятие. Двух, в идеале трех раз в неделю, вполне достаточно для поддерживания вашего тела в подтянутом состоянии. В ежедневных тренировках «на износ» смысла нет, быстрее результат от этого вы не получите. Организм в этом случае не только не в состоянии заниматься в полную силу, но и не успевает восстановиться, результат от таких тренировок будет минимальным, если не нулевым.

Фото: Из личного архива Михаила Кокляева

Уделите внимание питанию

Для приобретения подтянутой фигуры только спорта недостаточно. Отказа от жирного, сладкого, острого и мучного — достаточно для того, чтобы вы долгие годы не имели проблем с лишними килограммами. У вас всегда есть выбор: съесть на перекус бутерброд и запить сладким чаем или съесть банан или выпить кефир, съесть пасту со сливками, сыром и грибами или злаки с мясом или рыбой. Когда есть цель, придерживаться более здорового питания всегда проще.