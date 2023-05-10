Волонтер движения «Волонтеры Победы» Валерия Ревякина зажигает свечи в память обо всех погибших на фронтах Великой Отечественной войны / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Во вторник, 9 мая, на Поклонной горе состоялась Всероссийская акция «Свеча Победы». Москвичи выложили из свечей слово «Победа» и почтили героев Великой Отечественной войны ми нутой молчания.

Слева от здания Музея Победы, между двумя фонтанами, собрались волонтеры. Они аккуратно расставляют лампадки со свечками. После этого ребята зажгли каждую. На асфальте вырисовывается слово «Победа». Последний штрих вносит волонтер Валерия Ревякина. Она ставит последнюю свечу.

— Мой прадедушка тоже прошел войну. Я понимаю, какой вклад он внес в нашу победу, — говорит Валерия. — Этой акцией мы хотели показать, что каждый герой и его вклад важны. Иначе не было бы общей картины «Победы».

Еще одним добровольцем, который принял участие в акции, стал председатель молодежного общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека, волонтер Денис Лыткин. Он помогал с доставкой лампадок со свечами к музею.

— Победа — это не просто слово. Это причина счастливого настоящего нашей страны. Слово «Победа» олицетворяет и наше будущее, — говорит Денис Лыткин. — Сейчас оно ассоциируется не только с ветеранами Великой Отечественной войны, но и с нашими братьями, друзьями, коллегами, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации.

Денис Лыткин уже давно дружит с волонтерами Победы и активно принимает участие в их мероприятиях.

— Я влился в движение волонтеров Победы в 2017 году, — говорит Денис Лыткин. — И такие акции, как «Свеча Победы», уже стали доброй традицией. Сначала они были районными. Но именно волонтеры Победы сделали эту акцию не только городской, но и вывели ее на всероссийский уровень.

«Свеча Победы» проводилась в ночь с 8 на 9 мая не просто так: именно в 00:43 по московскому времени 9 мая в 1945 году был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

— Пока мы помним — наши герои живут. Поэтому так важно в День Победы просто остановиться хотя бы на минуту и вспомнить абсолютно всех причастных к Великой Победе 1945 года, — говорит исполнительный директор движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова. — Это люди, благодаря которым мы живем, работаем, учимся, смеемся и гуляем с любимыми на улицах. Те, кто отдал все за наше право быть свободными.

По словам Анастасии Рябовой, «Свеча Победы» — лишь один из способов вспомнить всех, кто ушел в Бессмертный полк. Акция завершилась словами Юрия Левитана об окончании войны.