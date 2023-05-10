Мэр Горловки Иван Приходько: Люди едут отдыхать туда, где по ним не стреляют

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Корреспондент газеты «Вечерняя Москва» Александр Зосимов начал работу в зоне специальной военной операции. В каждом номере «Вечерней Москвы» читайте его эксклюзивные интервью, репортажи и аналитические материалы из самого центра событий — Донецкой Народной Республики.

В священный для России праздник — 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — украинские националисты снова били по Горловке (на территории Горловского горсовета проживают свыше 300 тысяч человек). Удар на этот раз пришелся по селу Озеряновка. Мэр Горловки Иван Приходько рассказал «Вечерней Москве» о жизни в прифронтовой полосе.

— Иван Сергеевич, мэрия Горловки регулярно публикует сводки об обстрелах. Какие районы города сейчас чаще всего подвергаются ударам со стороны националистов?

— Все! Ну, давайте так: раньше Горловка находилась в полукольце линии соприкосновения. Когда северная часть города была занята ВСУ, Калининский район подвергался сильным обстрелам, было очень много погибших. Сейчас северную часть освободили, но обстрелы продолжаются — артиллерия ВСУ достает. Сейчас ударам со стороны неонацистов чаще всего подвергаются поселок шахты «6/7», Комарово, Широкая Балка. Обстреливают не из установок «Град», а точечно. Знаете, раньше горловчане уезжали в Донецк, чтобы отдохнуть. А теперь предпочитают ездить в центр Горловки — он не обстреливается, как раньше.

— Какие реализуются меры по предотвращению терактов?

— Уже неоднократно извлекались закладки взрывчатки и GPS-маячки. В этом плане силовые структуры очень хорошо работают. И не нужно недооценивать местных жителей. Каждый горловчанин понимает, что чужак на его улице — это потенциальная угроза. Вот я рупь за сто дам, что любой житель прифронтового города проявит бдительность, если заметит на своем пути подозрительного человека.

— Рассказывают ли молодежи, как противодействовать современным приемам и способам вербовки со стороны Украины? Какие для этого проводятся мероприятия?

— В Горловке, как и в ряде других городов ДНР, очные занятия для школьников не проводятся. Поэтому такие мероприятия мы реализуем онлайн, привлекая учителей. Объясню почему. В свое время я доверял классному руководителю. Надеюсь... нет, уверен, что в 95 процентах случаев из 100 ребята верят своим преподавателям. Тем, которые остались работать в Горловке, которые преданы своей профессии. Через них, например, мы рассказываем ученикам о материалах деструктивного характера, которые украинские вербовщики распространяют в интернете. Если вы помните, в середине апреля у нас было пять случаев, когда девочки уходили из дома. Мы поймали двоих на границе с Украиной. Выяснилось, что они состояли в чатах сексуального характера с бандеровцами. Такими способами тоже вербуют. По этому случаю призывали горловчан проверить телефоны своих детей, чтобы предотвратить возможную опасность.

— Горловку продолжают обстреливать. Но восстановительные работы, насколько я знаю, продолжаются...

— В прошлом году у нас появился друг — Кемеровская область. В мае 2022 года к нам приезжала региональная делегация, с которой мы наметили план мероприятий по восстановлению города. Наверное, было бы правильно начать отстраивать разрушенные предприятия, чинить кровли многоквартирных домов, дороги. Но мы понимаем, что обстрелы продолжаются, поэтому тогда приняли решение пока не восстанавливать капитальные объекты. Зато Кузбасс передал Горловке 130 единиц техники. Наверное, столько наш город не получал никогда за всю историю. Нам поставили материалы для восстановления сетей водоснабжения и водоотведения, а также газо- и теплоснабжения. Благодаря им мы восстановили тепловые контуры в 252 многоквартирных домах.

— Вы говорили о проблеме качества местных дорог. Как сейчас решают этот вопрос?

— Нам начали завозить элементы асфальтобетонного завода, технику для организации участка по укладыванию асфальта. Работы проводить будем силами города, что заметно дешевле, чем заказывать те же работы у подрядчика. К концу августа сделаем 30 тысяч квадратных метров асфальтовой дороги.

ДОСЬЕ

Иван Сергеевич Приходько родился 25 октября 1970 года в Донецке. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры по специальности «промышленное и гражданское строительство». 4 июня 2018 года указом главы ДНР назначен главой администрации города Горловки. За особо выдающиеся заслуги перед республикой и ее народом награжден одной из высших государственных наград ДНР — орденом Республики.