Нанимают совершать теракты: как Вашингтон и Лондон ведут информационную войну против российской молодежи

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Вашингтон и Лондон совершают массированные информационные атаки на российских молодых людей и подталкивают их к преступлениям. Об этом в среду, 10 мая, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

По его словам, «в условиях развязанной США, Англией и их приспешниками гибридной войны против России на нашу молодежь осуществляется массированная информационная атака». Гребенкин утверждает, что США и Великобритания провоцируют молодежь на комментарии в соцсетях с оскорбительной лексикой. А еще в этом году правоохранители пресекали попытки совершения диверсий на железной дороге с участием молодых людей, в том числе несовершеннолетних игроков виртуальных пространств.

— Выяснилось, что за диверсии — а это особо тяжкое преступление — им платили от 5 до 10 тысяч рублей. Заказчиками же зачастую выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок, — заявил Алексей Гребенкин. — По сути, калечится жизнь подростков, которые по своей глупости порой не подозревают о неизбежности наказания. Наивно верят в анонимность подготовки и безнаказанность совершения преступлений.

А ведь за диверсионные и террористические действия установлено суровое наказание — лишение свободы от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

Политолог Григорий Савельев напоминает:

— Дарья Трепова, которая устроила взрыв в кафе Санкт-Петербурга и убила военкора Владлена Татарского, на следствии заявила, что сожалеет о случившемся. Вероятно, она не способна адекватно оценивать свои действия. И нанимают сейчас таких же.