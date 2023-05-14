Черная, розовая, красная: в чем преимущество разноцветного картофеля

Фото: shutterstock

Москвичи стали чаще покупать клубни цветного картофеля. Такие данные 2 мая опубликовали аналитики сервиса с бесплатными объявлениями. «Вечерняя Москва» выясняла, в чем преимущество этих сортов.

Желтая, фиолетовая, ярко-розовая — такой цвет мякоти картофеля вовсе не из-за красителей. Это результат работы селекционеров, которые годами скрещивали различные культурные сорта овоща с его дикорастущими видами.

— Интересно, что такая картошка может быть очень полезной, — рассказала «ВМ» садовод Анна Борисова. — Насыщенная окраска мякоти получается благодаря высокому содержанию пигментов-антоцианов.

А ученые доказали, что это хороший антиоксидант для организма. А еще в такой картошке очень много каротина. Он полезен для желудка, улучшает память.

Анна начала разводить необычную картошку три года назад, в подмосковном СНТ. Сначала у соседа купила фиолетовые клубни. Затем нашла в интернете и другие цвета: розовый, ярко-желтый и даже черный.

— Цветной картофель можно готовить в любом виде. Красиво смотрится цветное пюре. А вот если закинуть такие клубни в суп, бульон получится темным. Мой любимый картофель сорта Вителот — у него фиолетовая мякоть. Не менее интересны и сорта с синей и черной кожурой. Хоть и мякоть у них белая, — добавила Борисова. — Среди таких сортов я бы отметила Василек, Голубой Дунай и Цыганку. Их несложно выращивать в Подмосковье.