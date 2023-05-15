Как хранить помидоры в домашних условиях: несколько простых приемов для хозяйки

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Помидоры растут почти в каждом огороде. Но из-за короткого лета не всегда они успевают вызреть. Поэтому зачастую в преддверии заморозков урожай приходится снимать весь и сразу, в том числе зеленые плоды. Как сохранить свойства овощей в домашних условиях и не допустить их порчи — в материале «Вечерней Москвы».

Прохладное место

Первое правило для хранения помидоров — прохлада. Температура хранения должна быть от четырех до шести градусов Цельсия ниже нуля. Хорошими вариантами будут погреб или холодильник. Однако это правило касается только спелых или чуть недозрелых овощей. Зеленые лучше оставить при комнатной температуре, чтобы плоды дозрели.

Храните в ящиках

Способ уместен для хранения плодов зеленого или белого цветов. Нельзя допускать, чтобы плоды подверглись воздействию минусовой температуры, что ниже пяти градусов. В противном случае помидоры никогда не вызреют. На дно ящика нужно постелить плотный пергамент. Сверху слой торфа, мха-сфагнума или опилок хвои: такая мера призвана предотвратить гниение. Все помидоры предварительно обеззараживают водкой. На торф кладут томаты — донышком верх и так, чтобы они не касались боками. После их укрывают «одеялом» из торфа, мха или опилок. Далее — еще один слой помидоров, который также укрывают. Допускается не более трех слоев.

Можно упростить процедуру, просто сложив овощи в ящики в один или два слоя и оставив в месте с температурой десять-двенадцать градусов ниже нуля и влажностью воздуха восемьдесят-восемьдесят пять процентов. Необходимо проверить, чтобы все помидоры были целыми и свежими.

Закатайте в банки

Для размещения в литровых банках, предварительно простерилизованных и просушенных, подойдут небольшие помидоры. В банки засыпают сто граммов порошка горчицы, после стелят пергамент. В тару кладут помидоры, после банку закатывают.

Используйте плетеные корзины

Способ достаточно простой и доступный. Помидоры нужно обернуть газетной бумагой, предварительно вымоченной в водке или спирте, а после высушенной. Завернутые по отдельности плоды отправляют в корзину.

В парафиновой пленке

Нужно растопить свечу из парафина, на секунду опустить в растопленную массу каждый плод, чтобы на нем при остывании образовалась пленка. Далее овощи хранятся в холодильнике, ящиках или корзинах.

Вырывайте вместе с кустами

Перед тем, как ударят морозы, кусты вырываются из земли вместе с плодами и подвешиваются в помещении с температурой 12–14 градусов. Способ хорош тем, что овощи даже успевают немного увеличиться в размерах, так как получают питание из побегов и листьев.

Заморозьте

Хранить помидоры можно также в морозилке. Для этого сначала их нужно промыть, затем обсушить и разрезать на части. После того как они пробудут при низкой температуре три-четыре часа, можно разложить их в емкости на нужное количество порций.

Общие советы для хранения помидоров в домашних условиях: