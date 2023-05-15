Старшина пережил плен и вернулся в строй

Житель Горловки (ДНР), ополченец и старшина в отставке Николай Дубина печет воздушные бисквиты по бабушкиному рецепту / Фото: Александр Зосимов / Вечерняя Москва

Корреспондент газеты «Вечерняя Москва» Александр Зосимов продолжает работу в зоне специальной военной операции. В каждом номере «Вечерней Москвы» читайте его эксклюзивные интервью, репортажи и аналитические материалы из самого центра событий — Донецкой народной республики.

Житель Горловки Николай Дубина с позывным «Иваныч» — боец первой волны ополчения. Летом 2014 года старшина батальона «Восток» оказался в бандеровском плену, где находился больше пяти лет.

— То, что на Украине может произойти переворот, я понимал еще в 2013 году, когда ездил в киевский институт на обследование по гипертонии. Бандеровцы уже тогда проводили антиправительственные демонстрации, нападали на ветеранов Великой Отечественной войны, — вспоминает старшина.

Еще в первой половине апреля 2014-го мужчина решил отправиться на защиту Донбасса, но жене ничего не сказал.

— Время — около двух часов ночи. Собрав вещи, был готов выйти из дома. Но жена как чувствовала: «Ты куда это?» А я: «Да-а-а, в туалет...» Тут еще на пути Бой подвернулся, так звали нашу собаку, и грожу ей пальцем: «Тсс, молчи», — вспоминает ополченец.

Ночью из города Орехово в Запорожской области мужчина выехал на скутере в Донецк.

— Утром позвонила жена, ругалась, я ответил, что не могу прятаться, когда наши в опасности, — говорит «Иваныч».

В мае 2014 года старшина запаса войск специального назначения СССР уже находился в составе батальона «Восток». В нем военнослужащий отвечал за столовую, оружейный и медицинский склады. А в начале июля «Иваныч» уже спланировал диверсию против бандеровцев — подрыв железнодорожного моста в Орехове, по которому на Донбасс шли поезда с украинской военной техникой. На задание Николая, его сына Александра и еще троих товарищей отправлял командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, с позывным «Скиф». «Цель диверсии состояла в том, чтобы парализовать украинские войска в Ореховском, Пологовском, Гуляйпольском, Черниговском и Токмакском районах», — поясняет «Иваныч».

При подрыве моста Николая Дубину, его сына и товарищей арестовали 8 июля 2014 года. «Иваныча», раненного осколками, бандеровцы привезли в больницу в Запорожье, где он находился трое суток. Его приковали к кровати за руку, а в палате дежурил конвой.

—Там меня лечил местный хирург Карп Витальевич. Очки в роговой оправе, медицинская маска, лет под 80... — вспоминает боец. —Он говорил мне: «Не переживай, сынок, мы тебя вылечим». А рядом с ним стоит эсбэушник и говорит ему: «Карп Витальевич, он же все равно террорист, давай я ему гортань сломаю, и он сдохнет». Врач этого гниду послал и занялся моим лечением. Он пришил мне кисть руки, которую оторвало в результате диверсии.

Потом Николая отправили в запорожскую тюрьму № 10.

—Там эсбэушники издевались как могли. Накрывали лицо полотенцем и поливали его водой. Она задерживалась во рту, из-за чего создавался эффект удушения. Издевались, используя электрический ток, душили, выбивали и вырывали зубы, теперь хожу с протезами, — продолжает «Иваныч». —Начальник СБУ Александр Шмитько лично колошматил меня. Гипертония помогла пережить пытки, я быстро терял сознание.

Троих участников диверсии обменяли на украинских пленных в 2014-м. А сына Николая освободили в 2016-м. «Иваныча» обменяли только 29 декабря 2019 года, тогда ему было 63 года.

— Меня отправили на лечение в больницу Горловки, провели операцию по удалению камней из желчного пузыря, ставших последствием пребывания в плену. А затем на реабилитацию, — говорит он.

Пережив пытки и психологическое насилие со стороны неонацистов, «Иваныч» остался верным своим убеждениям. После объявления СВО он поехал в военкомат. Там ему отказались выписывать повестку из-за возраста.

— Я надежду не терял. Испек воздушный бисквит по бабушкиному рецепту, принес в военкомат и говорю: «Девушки, выпишите мне повестку. Я присягу советскому народу давал», — вспоминает он.

Его отправили на службу в подразделение Енакиево.

— Через пару месяцев начальник бригады сказал: «Вы свое уже отвоевали, теперь дайте возможность вступиться за вас», — говорит «Иваныч». — В итоге меня уволили приказом от 24 октября 2022 года.

КСТАТИ

Батальон «Восток» был сформирован в мае 2014 года. Командир батальона — Александр Ходаковский с позывным «Скиф», заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике. В марте 2023 года Ходаковский заявил, что «Восток» станет основой спецназа Росгвардии в ДНР.