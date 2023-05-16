Активисты выхаживают собак, пострадавших от обстрелов

Сотрудники донецкого приюта для бездомных животных Юлия Небаба и Глеб Потоптанный с пушистыми питомцами, которые пострадали из-за обстрелов / Фото: Александр Зосимов / Вечерняя Москва

Корреспондент газеты «Вечерняя Москва» Александр Зосимов продолжает работу в зоне специальной военной операции. В каждом номере «ВМ» читайте его эксклюзивные интервью, репортажи и аналитические материалы из самого центра событий — Донецкой народной республики.

В донецком приюте для бездомных животных на улице Бехтерева обитает около 800 собак, многие из которых пострадали во время обстрелов в прифронтовых городах ДНР. Сотрудники благотворительного учреждения готовы работать сутки напролет, чтобы поставить мохнатых на лапы.

Гулкий звук, похожий на выстрел салютной установки, в нескольких километрах от Донецка накрыл всю территорию приюта для бездомных животных.

— Прячемся. Не отставай, — спокойно произносит менеджер благотворительного учреждения Юлия Небаба и бежит в сторону административного здания.

Отрывистый собачий лай на прогулочной площадке и в вольерах быстро сменяется полной тишиной. Слышен только ветер, пробирающийся сквозь зубчатые листья берез.

— Можно выходить, — спустя пару минут выдает Юлия. — Возможно, система ПВО сработала. Не могу к этому привыкнуть...

В таких условиях защитники животных и ухаживают за питомцами приюта. Почти все животные — либо жертвы человеческой жестокости, либо пострадали при обстрелах, когда подразделения вооруженных сил Украины в очередной раз наносили удары по жилым массивам. К примеру, пес по кличке Бой был ранен осколками мины в Петровском районе Донецка.

— Ты посмотри, какая сладкая булочка, сладкая булочка... — ласково подзывает Юля развалившегося под деревом черношерстного пса.

Бой, усиленно метя хвостом, подбегает за лакомством, кладет Юлии лапы на колени, облизывает руки.

— Его привезли с раздробленной от осколков мордочкой, когда огромная резаная рана на ней уже гноилась. Наши ветеринары сделали все возможное, чтобы спасти собаку. Сейчас пес проходит лечение в стационаре и идет на поправку, — говорит девушка.

Бласт — еще одна собака, пострадавшая в результате боевых действий. Увидев Юлию, черно-рыжий трехлапый пес осторожно подходит к ней и, опустив морду, жалобно смотрит на девушку, которая ласково почесывает его за ухом.

— Бласт попал под гранатную растяжку, вместо передней левой лапы у него были лоскуты ткани и кость. Это было ужасно, — хватаясь за голову, говорит менеджер приюта. — Лапу мы ампутировали. Теперь Бласт постепенно идет на поправку. До сих пор не понимаю, почему его никто не берет — это же такой красивый и умный пес.

Сотрудники приюта также спасают животных, пострадавших от рук жестоких хозяев или прохожих. Приводя примеры безмерной человеческой жестокости, Юлия всегда вспоминает нашумевшую на всю республику историю собаки из Горловки по кличке Комбат, которую в мешке выбросили с четвертого этажа жилого дома.

— Комбат находился без сознания практически месяц. Это собака, в которую мы вложили очень много сил и средств, ведь на лекарства ему собирали всей страной. Их можно было заказать только за границей. Конечно, мы вытащили его с того света, и сейчас он продолжает жить в приюте. Из-за тяжелого характера, что стало результатом пережитого стресса, мы решили его никуда не пристраивать, — говорит она.

В благотворительном учреждении — 22 сотрудника: работники по уходу за собаками, ветеринары и администраторы. От такого маленького штата зависит благополучие сотен собак!

— Масштаб работы, конечно, большой. Но каждый из нас любит свое дело, поэтому не боится сложностей, — улыбается сотрудник приюта Глеб Потоптанный. — Животным в клетках скучно, поэтому им нужно постоянно уделять внимание. Например, сейчас я выгуливаю собаку по кличке Маруся, которая недавно перенесла операцию.

Корм, который едят животные, а также препараты для их лечения куплены исключительно на средства неравнодушных граждан, в том числе жителей столицы.

— Однако мы всегда нуждаемся в поставке гуманитарной помощи для наших «хвостиков ». Особенно нам нужны перевязочные материалы, кровоостанавливающие средства и препараты для насыщения организма после истощения, — завершает рассказ Юлия Небаба.

СПРАВКА

Приют для животных, где работает Юлия Небаба, был открыт в 2005 году и находится в Буденновском районе Донецка. Ежегодно благотворительное учреждение спасает около 500 собак: лечит их и пристраивает в добрые руки. Чтобы обезопасить питомцев и людей, в приюте регулярно проводятся вакцинации животных и различные обработки, чтобы никто не болел.