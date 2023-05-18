Размеры ручной клади и штрафы за отмену рейсов: глава Московской транспортной прокуратуры Константин Букреев — о защите прав пассажиров

Фото: genproc.gov.ru

Несмотря на особые условия, на транспортных объектах чаще всего совершаются те же преступления, что и в других местах. Около половины из них — это кражи. Пятую часть составляют преступления, связанные с наркотиками, и еще около 15 процентов — коррупционные и экономические преступления. О том, как прокуроры координируют деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью, обеспечивают законность на транспорте и в таможенной сфере, «Вечерней Москве» рассказал московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев.

— Константин Николаевич, расскажите, с чем чаще всего приходят люди на личный прием и какие проблемы приходится решать?

— Чаще всего на личные приемы в прокуратуру граждане приходят ради защиты их прав как потребителей и работников. Актуальными остаются вопросы соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, защиты прав участников внешнеэкономической деятельности.

Обращения этих категорий рассматриваются прокуратурой из года в год на постоянной основе. Например, прокуратура встала на сторону пассажиров одной из авиакомпаний, после того как выяснилось, что ею незаконно ограничены установленные нормы бесплатного провоза ручной клади.

В 2021 году межрегиональной транспортной прокуратурой опротестовывались положения правил перевозки пассажиров и багажа авиаперевозчика в связи с установлением ограничений по габаритам не только для рюкзаков, как это предусмотрено пунктом 135 ФАП № 82, но и для дамских сумок и портфелей. Авиаперевозчиком требования прокуратуры выполнены, соответствующие изменения были внесены в правила перевозки пассажиров и багажа.

На сайте другой авиакомпании выявлена противоречившая закону информация об аналогичных ограничениях. По представлению прокуратуры в марте этого года нарушения устранены.

Прокуратура выступила на стороне ребенка-инвалида, которому авиакомпанией было отказано в перелете, настояв на возврате денег за авиабилеты.

Также прокуратурой были приняты меры реагирования в отношении авиаперевозчика в связи с тем, что он не обеспечил размещение не сумевших улететь пассажиров, а также не предпринял никаких попыток вывезти «застрявших» за рубежом сограждан, имея информацию о закрытии неба для наших самолетов.

— Изменения, вызванные санкциями, подкосили различные авиакомпании, которые в одночасье потеряли солидную долю прибыли. В связи с вынужденным сокращением объемов авиаперевозок в некоторых авиапредприятиях были сокращения, а также вводился режим простоя и неполного рабочего дня. Обращался ли кто-то по данному поводу в транспортную прокуратуру и как помогало ведомство?

— Бывшие и действующие работники этих компаний, опасаясь остаться без средств к существованию в такой непростой период, обращались в прокуратуру. Мы проводили проверки и выявляли отдельные факты нарушений трудовых прав, принимали меры к их восстановлению. Но массовых грубых нарушений закона со стороны авиакомпаний при введении этих процедур допущено не было.

Вместе с тем, понимая, что потеря доходов людей, занятых в этой отрасли, наносит урон их жизненным интересам, на этом мы не остановились и стараемся всячески им помочь. Транспортные прокуроры постоянно следят за развитием ситуации, находятся в прямом диалоге с трудовыми коллективами, руководством этих компаний, профсоюзами.

Так, благодаря совместным усилиям прокуратуры и нескольких компаний, связанных с авиаперевозками и железнодорожным сообщением, приняты меры к обеспечению трудоустройства сокращенных сотрудников, налажено взаимодействие между руководителями и кадровыми подразделениями организаций.

Помимо этого, руководство межрегиональной транспортной прокуратуры регулярно проводит встречи с представителями разных сфер бизнеса как из Москвы и Подмосковья, так и из других областей, в которых она осуществляет свою надзорную деятельность. В 2022 году такие контакты происходили с предпринимателями из Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областей.

Мы нацелены на обеспечение нормального бизнес-климата, устранение фактов незаконного вмешательства в деятельность коммерческих организаций и игнорирования их законных интересов. Сложившийся формат общения с предпринимателями позволяет строить с ними конструктивный диалог и оперативно способствовать решению проблем.

— На протяжении прошлого года, прокуратуре приходилось бороться с махинациями с госконтрактами и коррупцией. Чего удалось добиться на этом поприще?



— Выявление и пресечение преступлений, связанных с исполнением государственных контрактов, а также заключением и исполнением договоров на строительство железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, стоят на контроле в прокуратуре.

Также особое внимание уделяется коррупционным преступлениям.

Например, за взятки в прошлом году привлечено 15 должностных лиц правоохранительных органов, из них трое приговорены судами к длительным срокам лишения свободы, четверо получили условные наказания, в отношении остальных продолжается судебное и предварительное следствие.

Столько же коммерческих организаций привлечено к административной ответственности за незаконные вознаграждения должностных лиц. Сумма наложенных штрафов составила 12 миллионов рублей, а в бюджет поступило более 16 миллионов рублей, так как при выплатах учитывались и ранее наложенные штрафы.

За неправильное декларирование доходов и расходов по мерам прокурорского реагирования в 2022 году к дисциплинарной ответственности привлекли более 170 должностных лиц. А всего нарушений подобного рода было зафиксировано свыше 600.

— В СМИ довольно часто появляются новости о том, что зацепер попал под поезд или пешеход погиб, переходя железнодорожные пути. Какая работа ведется в данном направлении?

— Много времени уделяется профилактике нарушений правил пользования железнодорожными объектами. Такие правонарушения представляют большую угрозу для жизни и здоровья пассажиров и в первую очередь — самих нарушителей.

Например, в прошлом году сотрудники полиции в целях профилактики провели почти 4000 рейдов на железной дороге, в этом году — уже более тысячи. В результате этих мероприятий за такие правонарушения, как проезд на подножках и крышах вагонов, в 2022 году к административной ответственности привлечено более 1800 несовершеннолетних, а в этом году — более 700. Кроме того, в административном порядке за год и три месяца наказано около 770 законных представителей несовершеннолетних. Прокуратура надзорными средствами обеспечивает законность проводимой работы, координирует усилия правоохранителей, сама проводит немало мероприятий, таких как лекции, беседы, выступления в прессе.

Несмотря на позитивную тенденцию к сокращению случаев травматизма (с 908 до 878), нарушения правил нахождения на железнодорожных объектах по-прежнему допускаются, что становится главной причиной гибели и ранения людей.

Число случаев травмирования граждан остается, к сожалению, высоким. И это требует от прокуратуры и всех заинтересованных органов еще большей настойчивости в решении проблемы.

Зачастую эти случаи возникают из-за того, что на привычных пассажирам «народных тропах» отсутствуют пешеходные переходы, а те, которые есть, попросту неудобны.

Эту проблему по мере выявления таких мест мы решаем комплексно с органами публичной власти, структурами ОАО «РЖД» путем строительства новых переходов, реконструкции старых, установки предупредительных знаков. Благодаря нашей совместной работе ликвидированы десятки «народных троп» в Москве, восстановлена целостность ограждений зон повышенной опасности.

Например, в прошлом году на Московской железной дороге отремонтировали более 170 пешеходных переходов. Более 30 из них — по инициативе прокуратуры. А уже в этом году после вмешательства прокуратуры отремонтировали еще 20.

— Константин Николаевич, завершая наше интервью, хотелось бы узнать, какие приоритеты стоят перед возглавляемой вами транспортной прокуратурой в этом году?

— Как отметил генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Викторович Краснов, надзор за безопасностью на всех видах транспорта, целевым использованием бюджетных средств, соблюдением установленных ограничений при перемещении продукции через государственную границу остаются для нас безусловными приоритетами.

Также продолжим проводить работу по таким направлениям, как защита прав инвалидов, несовершеннолетних, предпринимателей, противодействие коррупции, соблюдение законности в сфере оплаты труда.