Участники «Московского долголетия» встретились с известным модельером в новом сезоне проекта «Мастерская дизайнеров»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения

В Москве продолжается прием заявок на участие в творческой лаборатории «Мастерская дизайнеров». Для тех, кто искал вдохновение и хотел познакомиться с техникой создания эскизов, один из кураторов креативного проекта Денис Еремкин провел мастер-класс о моде.

Мероприятие посетили более 250 москвичей старшего поколения. Денис рассказал о каждом этапе создания модной коллекции, начиная от зарождения идеи и заканчивая работой с моделями перед показом, а также продемонстрировал примеры работ и различные техники создания эскизов.

— Мастер-класс был организован специально для будущих учеников «Мастерской дизайнеров», чтобы они познакомились с техниками создания эскизов и смогли воплотить свои идеи. У гостей было много вопросов — это очень порадовало, потому что мы видим, что люди старшего поколения заинтересованы развиваться творчески, готовы учиться, воспринимать новую информацию. В этом году уже второй раз сотрудничаю с «Московским долголетием». Творческие лаборатории «Мастерская дизайнеров» — это очень интересный проект, благодаря которому у людей есть возможность окунуться в мир моды, узнать о работе дизайнера и получить новые навыки. Во время наших встреч мы пройдем самые интересные этапы работы дизайнера, вместе разработаем концепцию коллекции, эскизы, каждый поработает над образом своей модели, — говорит Денис Еремкин.

Заявки в «Мастерскую дизайнеров» принимаются до 31 мая в онлайн-формате. Познакомиться с условиями отбора можно в социальных сетях «Московского долголетия»: «Вконтакте», «Одноклассники», Telegram. Для тех, кто не смог посетить очный мастер-класс Дениса Еремкина, его также можно будет посмотреть на страницах проекта.