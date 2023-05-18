Михаил Пореченков: Я бы сыграл Холмса

Кадр из фильма «Хитровка. Знак четырех»

18 мая на экраны выходит остросюжетный детектив Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех». Одну из главных ролей в картине — знаменитого писателя Владимира Гиляровского — исполнил Михаил Пореченков. «Вечерняя Москва» пообщалась с народным артистом России.

— Михаил, как вам работалось с Кареном Георгиевичем Шахназаровым?

— Очень хорошо, очень внимательно, трогательно и тщательно (смеется). Он всегда спрашивал, как сыграть тот или иной эпизод, советовал: попробуй здесь вот так или так. Мы с Женей Стычкиным (исполнитель одной из главных ролей в фильме. — «ВМ») хулиганили, конечно, в кадре.

— Как хулиганили?

— «Кололись» (выходили из роли. — «ВМ») — смеялись. Режиссер нас журил.

— Вы играете писателя и знатока Москвы Гиляровского. Чем вам понравился сценарий?

— Тем, что это детективная история. Захватывающий сюжет, и участвуют в нем реальные персонажи — Гиляровский, Станиславский, Немирович-Данченко, которые жили на Хитровке. Но в приключениях героев есть и фантазия, которую мы заимствуем у Конан Дойла. Константин Крюков (исполнил роль Станиславского. — «ВМ») — Шерлок Холмс, мой персонаж — понятно, доктор Ватсон.

— А смогли бы вы сами сыграть Шерлока Холмса? Многие говорят: «После Василия Ливанова я не сумею».

— Игорь Масленников снял прекрасное многосерийное кино. Я очень люблю эту картину. Если подходить к роли так, что, мол, ой, эту роль сыграл великий артист, я боюсь к ней приближаться — тогда нужно уходить из профессии. Конечно, я бы смог сыграть Холмса. Это моя работа.

— На ваш взгляд, какого кино нашей аудитории сегодня не хватает?

— Вопрос очень простой. Это должно быть честное кино, которое волнует авторов и «попадает» в зрителя. Связь с народом должна быть. Как сказал один умный человек: как только художник отвлекается от проблем народа, от того, что у народа болит, он перестает быть художником. Я был на выставке-ретроспективе, посвященной творчеству Алексея Балабанова. Это крутейший, честный режиссер, поэтому картины его живут. Вспомните, они взорвались, как бомбы: и «Брат», и «Брат-2». Балабанов знал, о чем народ шепчется, и это осмыслял. По чесноку надо относиться к своему делу, и все будет хорошо.

Кадр из фильма «Хитровка. Знак четырех»

— Вы сыграли главную роль в фильме «Русский крест» Эдуарда Боякова — о россиянине, который задумывает восстановить храм в родном селе. Это честное кино?

— Безусловно.

— По сюжету вам нужно было лежать в гробу — это плохая примета. За меня, к счастью, лег манекен. Но я не особенно верю в приметы.

— В каких съемках я бы точно отказался участвовать, так это во всякой бесовщине.

— Исторический детектив как жанр в будущем имеет перспективу?

— Да, ведь это развлекательное кино. Как правило, оно не плоское — у него есть глубина, художественная и историческая часть, «вкусный» сценарий. Но рецептов «приготовления» успешной картины нет. Кино же такая штука — раз сыграл, и все. Назад ничего не отмотаешь. В театре ты каждый раз разный. Ты можешь что-то поправить для зрителя. В фильме — нет. К тому же кино — это коллективный процесс, слаженная работа всех направлений и командир, который видит свет в конце тоннеля, даже когда никто не соображает, что делать. Иногда бывает так, что картина обгоняет свое время и не выстреливает. А потом проходит срок — и фильм становится популярным. Загадывать невозможно.

— А помогут ли нашему кино высокие технологии? Не так давно вышел новый «Аватар» — много спецэффектов, но люди в зале спали.

— Да, чушь полная, смотреть невозможно. Нет души в картине — и уже ничего не исправишь никакими эффектами. А что касается технического оснащения российского кино, нашу страну вообще нужно развивать в целом. Работать просто, много работать.

— Некоторые актеры говорят, что, как только у нас, в России, появляются талантливые специалисты по спецэффектам, их тут же перекупает условный Голливуд. Что с этим делать?

— Платите людям здесь, не относитесь наплевательски к человеческому ресурсу.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

— Может, их не выпускать из страны?

— Ну правильно, на цепь посадите, бейте палками — они вам наснимают классного кино (смеется). На самом деле кино должно быть много. Не только нашего, регионального, но и мирового. Если есть у наших художников мысли, которые соприкасаются с мировым пространством, прекрасно.

— Что бы вы отметили из мирового кино на сегодняшний день?

— Надо сказать, что картина, которая получила «Оскар» в этом году, «Все везде и сразу» — просто отвратительная, это какой-то нелепый винегрет. А вот «Однажды в Голливуде» — прекрасный фильм, там много смыслов, но он, к сожалению, почти незаметно прошел.

— Как вы относитесь к коллегам, сбежавшим за рубеж из-за своей антироссийской позиции?

— Есть те, кто просто испугался, но я не могу никого осуждать — для этого существуют другие организации. Я остаюсь в России, занимаюсь искусством, у нас очень много работы здесь.

— Как вам молодое поколение в кино? Артистам вашего поколения было трудно пробиться, а сегодня у молодежи больше возможностей работать.

— Да, молодым попроще, но в то же время им и трудно сейчас: выпускаются из театральных вузов тысячи, пробиваются два-три-пять. Например, мой старший сын Михаил сейчас учится на режиссуре, огромный курс, а сколько из этих ребят пробьются, никто не знает. Все это вопрос провидения, веры, настойчивости, умения не бросать тему.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

ДОСЬЕ

Михаил Пореченков родился 2 марта 1969 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург) в семье инженеров. В 1991 году поступил в ЛГИТМиК (Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) на курс Вениамина Фильштинского и окончил его в 1996 году.

В 2002 году дебютировал на сцене МХТ им. А. П. Чехова в спектакле «Утиная охота» в роли официанта. В 2003 году принят в труппу МХТ.

Сюжет

Театральный режиссер Константин Станиславский (Константин Крюков) собирается поставить пьесу «На дне» Максима Горького. Станиславский просит знатока московского быта Гиляровского (Михаил Пореченков) познакомить его с жизнью местных «низов», чтобы набраться вдохновения для создания спектакля. Вместе герои отправляются изучать бандитский Хитров рынок и неожиданно для себя становятся частью расследования таинственного убийства индийца-сикха.

Детство в Польше

С 7-го по 10-й класс Михаил жил в Польше — там работал его отец, — учился в школе-интернате, где собрались дети из разных стран Варшавского договора. Пореченков вспоминает, что интернациональный детский коллектив жил дружно, без неприязни. О том периоде жизни у актера сохранились самые теплые воспоминания.

Мотоцикл вместо автомобиля

Михаил называет мотоциклы главным увлечением жизни. Однажды он попал в аварию, после чего супруга категорически запретила ему садиться на мотоцикл. Она поставила ультиматум: либо актер покупает машину, либо ходит пешком. Но Михаил из принципа не покупает автомобиль, чтобы не стоять в пробках. И продолжает ездить на мотоцикле.

«Агент национальной безопасности»

Актер считает, что с ролью в культовом постсоветском сериале ему очень повезло: «В 1990-е в России кино не было совсем. Потом появились «Менты», а за ними «Агент национальной безопасности». Пореченков решил: лучше работать, чем не работать. И «Агент» стал для него путевкой в большой кинематограф

Боксер

В юношестве Михаил Пореченков демонстрировал высокие успехи в спорте. Так, по итогам одного из чемпионатов он получил звание кандидата в мастера спорта по боксу.

Многодетный отец

У Михаила Пореченкова пятеро детей. В союзе с первой законной супругой, Екатериной Пореченковой, родилась дочь Варвара.

С Ольгой — нынешней женой — появились на свет трое детей: Михаил, Петр и Мария. И пятый — старший сын Владимир от Ирины Любимцевой.

С женой свел Константин Хабенский

С Ольгой артист познакомился в 1999 году . Девушка сама добивалась встречи с Михаилом. Оставляла ему на вахте театра подарки. Свидание помог организовать их общий друг Константин Хабенский. Ольга его попросила представить ее сумасшедшей журналисткой, которой необходимо взять у Михаила интервью.