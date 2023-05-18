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Дружба дольше века: в Москве отметили День Якутии

Дженни Самойлова

Сюжет: 

Народы Москвы
Общество
Дружба дольше века: в Москве отметили День Якутии
Сенатор РФ Александр Акимов (слева) вручил почетный знак «Якутянин 2022 года» Шамилю Гизатулину / Фото: Mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице состоялось празднование Дня Республики Саха (Якутия). Торжественные мероприятия прошли в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе.

Республика Саха (Якутия) была образована 27 апреля 1922 года. Важность этой особой даты в истории Якутии на открытии торжественного мероприятия подчеркнул первый зампредседателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов.

— Это событие позволило заложить надежный фундамент светлого будущего региона и придать мощный стимул к развитию образования, культуры, науки, — подчеркнул он.

К слову, ровно через год в Москве прошли первые праздничные мероприятия для жителей столицы, приуроченные к этой дате. И с тех пор деловые и дружеские связи между регионами только крепли.

— Якутия на протяжении многих лет является важным стратегическим партнером Москвы в различных сферах, которые и в дальнейшем будут активно развиваться и обогащаться новыми взаимовыгодными инициативами, — говорилось в приветствии руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова.

Праздник всегда занимал особое место в истории республики и собирал много гостей. Не стал исключением и этот год — отметить 101-й день рождения Якутии пришли более 400 человек.

В этом году основной темой торжественных мероприятий стали любовь к Родине и ее защита. А одними из главных героев праздника стали якутские бойцы — участники СВО, которые со сцены прочли собравшимся свои стихи, написанные за тысячи километров от родного дома и посвященные суровому северному краю, любимым и дорогим людям, которые их ждут.

В ходе мероприятия были вручены высокие награды, благодарственные письма и почетные грамоты тем, кто внес особый вклад в развитие республики. Кульминацией вечера стал праздничный концерт.

— В этот день я испытываю столько радости, благодарности и гордости за то, что у меня такая Родина, — делится эмоциями участница концерта хомусист-виртуоз международного уровня Олена Уутай. — Я исполнила тойук — песнь благопожелания и сыграла на национальном инструменте хомус, который по народной якутской традиции звучит на каждом важном событии.

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