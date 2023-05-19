В столичном центре занятости помогли многодетному москвичу начать карьеру в ИТ

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Сделать поворот на 180 градусов в своей карьере — вполне выполнимая задача. Главное, определить интересную для себя сферу деятельности и смело идти к цели. Пройти дополнительное профессиональное обучение, начать карьеру в новой отрасли или повысить свою квалификацию москвичам помогает центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал», работающий в системе столичной службы занятости. Сейчас здесь идет набор на обучение более чем по 50-ти различным программам.

Житель столицы Кирилл Иванов — отец троих детей. По образованию мужчина инженер-судоводитель, но по специальности работал только в юности — рулевым матросом на судне. Из-за сезонного характера работы зимой становилось сложно содержать семью, и тогда Кирилл занялся делом, которое приносило доход, но не было по-настоящему ему близко. Почти пятнадцать лет он работал менеджером по подбору автозапчастей.

Интересовался же Кирилл сферой информационных технологий. Когда дети немного подросли он, наконец, решился оставить нелюбимую работу и освоить специальность, о которой всегда мечтал.

— Компьютер для меня всегда был интересен. Помогал своим детям устанавливать и настраивать программное обеспечение для учебы. Часто ко мне приходили за помощью соседи, — рассказывает Кирилл.

Многодетный отец обратился в столичный центр занятости населения за направлением на бесплатное обучение в центре «Профессионал». Из множества ИТ-программ он выбрал курс «Сетевое и системное администрирование с использованием технологии Cisco». На бытовом уровне Кирилл уже был хорошо знаком с этим направлением и решил, что дополнительное обучение позволит ему начать карьеру в этой сфере.

— Для начала работы мне не хватало комплексных знаний об устройстве сетей и их составляющих. Выбрал курс по системному администрированию с использованием технологии Cisco. В центре очень хорошие преподаватели. Курс оказался полезным для моего дальнейшего трудоустройства. Обучение дало возможность изменить жизнь к лучшему и помогло мне начать заниматься любимым делом, — делится выпускник «Профессионала».

Обучение заняло около двух месяцев. Занятия проходили очно в оборудованных компьютерных классах. За время подготовки слушатели учатся устанавливать сервисные операционные системы, проектировать компьютерные сети, настраивать сетевое оборудование. Также в рамках программы проходят тренинги и мастер-классы по успешному трудоустройству, на которых учат составлять резюме и грамотно отвечать на вопросы собеседования. При необходимости можно записаться на индивидуальную встречу с карьерным консультантом.

Успешно окончив обучение и получив недостающие знания, Кирилл приступил к поиску нового места работы. В скором времени он устроился на должность системного администратора на автомобильный завод и очень уверенно себя чувствует в этой роли.

СПРАВКА

В центре «Профессионал» можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. В соответствии с запросом работодателей для жителей города разработаны более 50 программ профобучения. Акцент сделан на образовательные программы в сферах промышленности, информационных технологий, строительства и ЖКХ, а также на востребованных офисных направлениях. После обучения специалисты центра помогают выпускникам трудоустроиться.

Люди, находящиеся в поиске работы, а также участники проекта «Социальный контракт» могут обучиться бесплатно. Для этого необходимо подать заявку в центре занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства, расположенных в центрах госуслуг «Мои Документы». Связаться с сотрудниками «Профессионала» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.