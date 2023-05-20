Дача моей мечты: как превратить садовый участок в курортную зону

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Дачный сезон начинается не только с посадок, но и с облагораживания территории. Спрос на товары, которые превращают огород в зону для полноценного отдыха, взлетел по сравнению с 2022 годом почти на 200 процентов! О том, как превратить простой участок в фазенду, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по ландшафтному дизайну Владимир Дорецкий.

— Рост спроса на товары для комфортного времяпрепровождения на даче не случаен: с туризмом сегодня есть свои проблемы, цены на туры назвать демократичными вряд ли можно. Поэтому москвичи стараются устроить себе идеальную зону для отдыха на своем же участке.

Согласно нашему свежему исследованию, в первую очередь люди все больше стремятся к созданию уютной атмосферы. Для этого используют природные материалы в ландшафтном дизайне и строительстве. Популярностью пользуются искусственные пруды и бассейны. Важно, чтобы объекты располагались удобно и компактно. Для более простого и удобного ухода за участком и садом все чаще жители столицы прибегают к системам автоматического полива и освещения.

Стоит уделить внимание декоративным элементам и функциональным зонам на участке. Создать пространства для отдыха и барбекю, обустроить детские игровые площадки и зоны для питомцев. Актуальные тренды — много зелени: зеленые изгороди и даже крыши, использование природных материалов, таких как дерево и камень. Около дома очень хорошо устроить крытую террасу или беседку для защиты от солнца и дождя.

И яблоки, и груши

Плодовые деревья сажают недалеко от забора и у зоны отдыха для создания тени на солнце. Саженцы яблони, сливы, вишни, абрикосы можно приобрести по 900 рублей за штуку, а вот уже взрослое деревце обойдется дороже — от 1500 рублей.

Чтоб картошке дышалось

Грядки с традиционными для наших широт овощами и зеленью — картофелем, кабачками, укропом, луком и так далее (семена от 100 руб лей за 20 г) — располагают поодаль от дома. Эксперты, кстати, рекомендуют: пусть площадь посадок будет скромной, зато сорта проверенные и с высокой урожайностью.

Без бани никуда

Построить самую простую и небольшую баню «под ключ» можно в среднем за 200–250 тысяч рублей. Есть новые варианты, которые гораздо дешевле, — бани-бочки. Уже готовую конструкцию вам привезут на участок и установят за 110– 130 тысяч рублей.

Взбодриться в душе

Если у вас уже есть деревянная коробка, то установка самого простого варианта обойдется в 400 рублей, а полноценный душ с кабинкой и баком будет стоить примерно 6000 рублей.

Ягода-малина

Кусты малины, смородины (саженцы — от 300 рублей) лучше разместить поближе к ограде, чтобы падала тень (хоть и небольшая) и при жаркой погоде растения не сохли так сильно.

И немного спорта

Оборудовать хотя бы небольшую спортивную площадку сегодня просто и недорого. Баскетбольное кольцо можно приобрести в интернет-магазинах за 400–500 рублей, турник — 1000 рублей, стойки для волейбольной сетки — от 2000 рублей.

Крыша не течет

Если задумали этим летом обновить дом или сменить материал на крыше, то эксперты отмечают, что относительно недорого вам обойдется гибкая черепица (от 490 рублей за кв. м). Но эффектнее всего смотреться будет металлочерепица (от 700 рублей за кв. м).

Поливаем от души

Шланг для полива (от 1000 рублей) размещают вдоль дорожек и построек, чтобы он не мешался под ногами.

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Всему свое место

В сарайчике, где хранятся инструменты, техника, урожай, важно продумать места для хранения. Идеально подойдут высокие стеллажи (от 2500 рублей за модуль), для сушки и хранения овощей, фруктов прикупите специальные дышащие ящики (от 1300 рублей).

Тепличные страсти

Для тех, кто любит урожай стабильный и даже ранний, без теплицы или хотя бы парника не обойтись. Мы все привыкли по старинке делать их из досок, прутьев, пленки. А если финансы позволяют, можно поставить теплицу из поликарбоната. Она не требует разборки зимой. Цена — от 12 000 рублей.

Загорают все!

Конечно, особого внимания требует зона для отдыха. Эффекта голливудской виллы вряд ли удастся добиться, но можно купить простые шезлонги (от 1600 рублей), пляжный зонт (от 500 рублей), гамаки и подвесные кресла (от 500 рублей). Удобнее всего, когда зона шезлонгов соединяется с беседкой.

Шашлыка, и побольше

И, конечно, готовка шашлыка и встреча с друзьями на даче — неотъемлемая часть отдыха. Так что можно ее зонировать и обустроить с мангалом (от 4000 руб лей), стульями (от 400 рублей), столом (2500 рублей). Деревянная беседка — недешевое удовольствие (от 100 тысяч «под ключ»). Поэтому можно взять более демократичный вариант — беседку-шатер (от 6000 рублей).

Цветник для услады глаз

Если участок у вас небольшой, то клумбы с цветами (от 150 рублей за саженец) лучше вытянуть вдоль дорожек, ведущих к дому.

Купаемся и скачем

Оснастить полноценную детскую зону сейчас несложно. Все есть в интернет-магазинах. Даже качели (от 5000 рублей за всю конструкцию). Можно также прикупить батут (4500 рублей). Ну и, конечно, надувной бассейн — всего за 1500 рублей (940 литров).

Мебель своими руками

Старую мебель — от антиквариата позапрошлого века до хрущевского модерна можно оживить, покрасив акриловой краской (от 400 рублей за 250 г) одного цвета. Садовую мебель можно смастерить самостоятельно из деревянных палет и тоже раскрасить.

Экономим с умом

Не гонитесь за экзотикой. Конечно, хочется чего-нибудь эдакого. Но лучше брать растения, которые точно хорошо себя чувствуют в вашем регионе. Тем более, такие саженцы из местного питомника точно будут стоить дешевле привезенных из-за границы.

Возможно, вам захочется высадить на участке сразу взрослые деревья. Но помните, они будут стоить дороже и потребуют затрат на доставку. Молодые же деревца и дешевле, и растут быстро.

Сэкономить на садовой мебели — просто, да и есть куда разгуляться в творческом порыве. Используйте поддоны, старые доски. Из них без особых усилий получится комплект для отдыха на улице. Никаких особых финансов и не потребуется. Смотрится это гораздо лучше, чем обычные пластиковые стулья и столы.

Не чурайтесь советской мебели. На сайтах по продаже всякой всячины можно найти добротные экземпляры буфетов, столов, стульев и другой мебели, которая требует лишь небольшой фантазии для реставрации. Покупка новой мебели обойдется гораздо дороже.

Для декора участка не обязательно закупать дорогие украшения. Главный тренд: используй все, что под рукой, и твори красоту сам. Можно перекрасить старый стул и превратить его в клумбу, из разбитых горшков сделать оригинальный порог-панно или даже выложить дорогу. То же касается камней, которые можно красиво сложить и залить стыки цементом. С помощью самой простой бечевки украсить цветочные горшки, а из старых получаются настоящие ландшафтные шедевры.

КАШПО ВЫРУЧАЕТ

Дизайнер Инна Воробьева рассказала, как эффектно украсить небольшой участок: — Отличное решение — подвесные или переносные кашпо. С помощью прямоугольного кашпо удобно зонировать пространство. К тому же это украшение занимает мало место и радует глаз, если на участке еще нет деревьев и кустарников.