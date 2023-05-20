Незнайка платит дважды: как мошенники зарабатывают на ЕГЭ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мошенники начали «готовиться» к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Роскачество отметило ежегодный рост числа схем, связанных с ним. «Вечерняя Москва» узнала, почему не стоит ждать реальных ответов на тестирование и что делать тем, кто попал на удочку аферистов.

Ежегодно перед сдачей ЕГЭ в интернете появляется масса самых разных предложений приобрести каким-то невероятным образом добытые ответы на вопросы того или иного госэкзамена. Выпускники и их родители, которые в этот момент находятся в состоянии стресса, легко ведутся на эти предложения, отдавая деньги за так называемые правильные ответы на котрольно-имерительные материалы (КИМ) экзаменов, чтобы прорешать их заранее, либо приобретают уже готовые «ответы». Стоимость начинается от 800 и порой доходит до 3000 рублей. Достаточно перевести сумму на банковскую карту, после чего на почту приходит файл. Но чаще всего продавец после оплаты вовсе исчезает и больше не выходит на связь.

По словам преподавателя математики Гульнары Балташевой, достать заранее вариант экзамена, а уж тем более готовые решения — просто невозможно.

— Все задания создаются весьма ограниченной группой лиц, которая подписывает специальное соглашение о неразглашении информации. Они придумывают задачи в специальном помещении, а перед этим у экспертов изымают все средства связи, а также ведут наблюдение за ними.

У них нет полномочия самостоятельно составлять варианты и распределять по регионам, а ответы поступают в специальную программу для проверки ЕГЭ только после окончания экзамена. Никаких таблиц с ответами нет, поэтому слить их заранее нельзя, — поясняет она. Когда родители или сами дети попадают в такую ловушку, то зачастую стесняются идти в полицию, чтобы не рисковать своей репутацией. Да и шансы найти афериста достаточно низкие.

— Мошенники привлекают людей, которые оформляют на себя карты разных банков, а потом продают их организаторам схемы. Именно туда переводят деньги доверчивые покупатели ответов на экзамен. Такая деятельность чаще всего ведется из-за границы, поэтому поймать жулика практически невозможно, — поясняет сотрудник одного из отечественных банков Дмитрий Громов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Корчагина, психолог:

— Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы Чтобы ребенок испытывал меньше стресса перед экзаменом, родителям обязательно надо обеспечить комфортную обстановку дома. Нужно говорить о будущих результатах тестирования именно в позитивном ключе. Задача взрослого — поддержать и создать ситуацию успеха.

КСТАТИ

Ежегодно по всей стране ущерб от покупки фальшивых экзаменационных вариантов и ответов на ЕГЭ оценивается аналитиками в несколько десятков миллионов рублей.